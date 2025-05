Mais apoio aos produtores rurais: Deputado Alan Queiroz entrega R$ 51 mil em implementos agrícolas na capital

Para continuar apoiando a agricultura familiar no estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou no último fim de semana em um evento em comemoração ao dia das mães, a entrega de implementos agrícolas para produtores rurais no município de Porto Velho. Totalizando R$ 51 mil, os implementos favorecem a Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Chacareiros e Moradores da Estrada dos Periquitos e Entorno (ASPROMEP), representando um investimento que transforma vidas e fortalece o campo.



Os implementos agrícolas representam muito mais do que máquinas e equipamentos, são ferramentas que aumentam a produtividade, reduzem o esforço físico no campo e proporcionam mais dignidade e autonomia aos produtores rurais. Para a Associação, esse tipo de apoio é fundamental, pois garante melhores condições de trabalho e fortalece a segurança alimentar na comunidade. Além disso, impulsiona a economia local, promove o desenvolvimento sustentável e ajuda a manter o homem no campo com qualidade de vida.



O deputado Alan Queiroz destaca a participação conjunta para a realização desta entrega. “O trabalho em conjunto nos traz a certeza de que teremos resultados positivos em nossas ações, e essa entrega para a Associação não é diferente. Agradeço ao presidente Arivelton pela parceria, ao setor chacareiro presente, ao nosso governador Marcos Rocha pelo apoio ao campo, e à Josélia, nossa assessora, que organizou tudo com muito cuidado”, enfatizou.



A entrega realizada pelo deputado Alan Queiroz reafirma o compromisso com o fortalecimento do setor rural e com a valorização das famílias que vivem da agricultura. Iniciativas como essa demonstram que políticas públicas direcionadas e investimentos estratégicos fazem diferença real na vida das pessoas, contribuindo diretamente para o crescimento do estado.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar