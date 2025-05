Deputado Pedro Fernandes acompanha ação do Rondônia Cidadã em Monte Negro

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve neste final de semana em Monte Negro, onde acompanhou de perto a realização do programa Rondônia Cidadã, uma iniciativa do Governo do Estado que leva serviços públicos essenciais diretamente à população. A ação foi realizada nos dias 17 e 18 de maio, na Escola Estadual Aurélio Buarque de Holanda.



A presença do parlamentar reforça seu compromisso com a população do Vale do Jamari, região que foi contemplada após a apresentação da Indicação nº 10925/2025, de sua autoria, que solicita a realização do programa em cidades da região, incluindo Ariquemes, Monte Negro, Cacaulândia, Buritis, Alto Paraíso, Rio Crespo e Cujubim.



“Estar aqui é reafirmar o nosso compromisso com a cidadania. O Rondônia Cidadã é um exemplo de política pública eficiente, que aproxima o governo das pessoas e facilita o acesso a direitos básicos”, afirmou Pedro Fernandes.



Durante os dois dias de atividades, a população contou com diversos serviços gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, assistência jurídica, orientações sobre consumo, atividades lúdicas e corte de cabelo, além de oficinas e serviços voltados à empregabilidade e cidadania.



Pedro Fernandes agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha e à primeira-dama e secretária da SEAS, Luana Rocha, pelo comprometimento com a realização da ação, e fez um agradecimento especial ao vereador Joaquim Sereno, que solicitou a vinda do programa ao município. “É uma alegria ver essa demanda atendida. O vereador Joaquim tem feito um trabalho sério e dedicado em busca de melhorias concretas para Monte Negro”, destacou o deputado.



O parlamentar reafirmou que seguirá trabalhando pela interiorização dos serviços públicos e pela inclusão social em todas as regiões do estado.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar