Deputado Alex Redano é homenageado em sessão solene com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira em Goiás

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento e celebração do trabalho legislativo, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos-RO) foi homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, durante sessão solene em homenagem à Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) e ao Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas. A sessão ocorreu nesta segunda-feira (data a ser confirmada), reunindo parlamentares de todo o país no plenário da Câmara dos Deputados, em Goiás.



A honraria, uma das mais importantes concedidas pelo Poder Legislativo, reconhece personalidades e autoridades que se destacam pela atuação em prol do fortalecimento da democracia, da cidadania e do desenvolvimento do país. Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), foi agraciado pelo trabalho à frente da Casa de Leis rondoniense e pelo papel ativo dentro da Unale.

Foto: Reprodução/ALE-RO





“Recebo essa medalha com muita honra, como um reconhecimento ao trabalho que temos feito em Rondônia, sempre com compromisso, seriedade e respeito à população. É também um estímulo para seguirmos lutando por políticas públicas eficientes e por uma atuação legislativa que melhore a vida das pessoas”, afirmou Redano, emocionado com a homenagem.



A sessão solene foi proposta em reconhecimento ao papel da Unale e de sua Diretoria Executiva, que têm atuado para integrar as Assembleias Legislativas dos estados, promovendo o intercâmbio de boas práticas legislativas e o fortalecimento das políticas públicas regionais. Ao lado de Alex Redano, outros membros da diretoria também foram homenageados com a medalha Pedro Ludovico Teixeira.



A cerimônia contou com a presença de autoridades nacionais, parlamentares de diversos estados e representantes da sociedade civil. O evento reforça o protagonismo das Assembleias Legislativas nos debates e avanços legislativos do país, destacando o papel da Unale como elo de união entre os legislativos estaduais.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: UNALE