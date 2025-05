Expansão de programas sociais em Nova Mamoré é defendida pela deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de ampliar o alcance de políticas públicas voltadas às populações em situação de vulnerabilidade, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou duas indicações à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) para a implantação dos programas Prato Fácil e Vencer no município de Nova Mamoré.



As propostas atendem a demandas encaminhadas pelo vereador André Luiz Baier (André do Sindicato) e visam garantir segurança alimentar, geração de renda e inclusão produtiva na região. O programa Prato Fácil, criado em 2020, subsidia refeições saudáveis para pessoas cadastradas no CadÚnico por meio de restaurantes credenciados. Já o Programa Vencer oferece capacitação profissional gratuita em diversas áreas, como construção civil, vestuário, alimentos, tecnologia da informação e saúde.



“Estamos falando de dignidade. Essas ações promovem acesso à alimentação e qualificação profissional para quem mais precisa, especialmente em regiões que ainda não foram contempladas, como Nova Mamoré”, destacou a deputada Cláudia de Jesus.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar