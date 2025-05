O Agro em boas mãos: emendas têm sido fundamentais para os agricultores da Arcopan

O sol nem deu sinal que vai nascer e o trabalho já se iniciou na pequena propriedade do agricultor Agnaldo de Souza Ferreira (38 anos). A área que fica localizada no km 13, da BR 435, em Colorado do Oeste, tem como uma das principais fontes de renda a criação de gado leiteiro. Ele é um dos sócios da Associação Rural Coloradense para Ajuda Mútua (Arcopan), que tem cerca de 50 associados.



Na propriedade de Agnaldo o ditado popular de que “família que trabalha unida permanece unida” cai como uma luva quando vemos a movimentação no espaço para a ordenha mecanizada do gado. Logo cedo, ele, a mãe Teresa Aparecida de Sousa Ferreira e o filho Vitor Rafael Ferreira Bebiano (13 anos) estão no agito de separar as 50 vacas, higienizar as tetas, colocar as teteiras e manter os olhares bastante atentos para nada estressar os animais, o que pode comprometer a produção. Todo o trabalho é feito com muita música para ajudar no relaxamento dos animais.



O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) sabendo do trabalho da Arcopan, não apenas com Agnaldo, mas também com os demais membros da associação, decidiu apoiar e contribuir para a melhoria da renda do grupo. Por esse motivo, ele destinou uma emenda de R$ 250 mil para que fosse adquirido um trator.



Quem está na presidência da associação é o agricultor Silvestre Batista da Silva, que agradeceu ao parlamentar pela ajuda. Ele disse que a Arcopan existe desde 1986 e que os associados atuam não apenas com gado leiteiro, mas também com gado de corte, plantação de milho, mandioca, banana, café, pupunha entre outros.



“Esse trator nos ajuda em tudo. Com ele podemos agilizar a construção de cercas, fazer silagem e demais serviços. Adianta o nosso trabalho! Uma nova emenda será para uma ensiladeira e uma máquina de espalhar estrume. Hoje, só temos uma ensiladeira e é um sufoco, pois todos precisam dela. Mas temos que fazer justiça, o Ezequiel Neiva é um deputado que tem nos ajudado muito”, disse.



Novos Associados

Enquanto Silvestre falava sobre as emendas, chega um casal de parentes de Agnaldo que pegam o trator e começam o trabalho de limpeza dos estrumes produzidos pelas vacas. O material recolhido irá se transformar em adubo a ser usado nas plantações.



O presidente de Arcopan contou que apesar dos equipamentos agrícolas, frutos das emendas parlamentares de deputado, serem muito bem vindos, a associação está necessitando com urgência de outros implementos.



“Precisamos de um perfurador, uma roçadeira hidráulica, uma carretinha e uma plantadeira de quatro linhas. Essas ajudas vão fazer a associação crescer, cada vez mais. Hoje, por exemplo, temos quatro novos agricultores se preparando para associar”, enfatizou.



A mãe da Agnaldo, a senhora Teresa Aparecida de Sousa Ferreira, disse que o pai dela foi um dos fundadores da Arcopan, e que foi através da associação que ela conseguiu prosperar. Ressaltou também a importância das emendas parlamentares para o crescimento dos pequenos produtores locais. A mulher disse ainda que mesmo trabalhando com o filho tem sua fonte de renda própria.



“Hoje, eu tenho uma lavoura com 1200 pés de café. Essas emendas são um grande apoio. Por exemplo, sem os tratores da associação não valeria à pena mexer com a agricultura e criação, já que ficaria muito caro. Por isso, eu só agradeço ao deputado Ezequiel Neiva, e que ele tenha muita saúde para correr atrás para nós”, declarou.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



O Agro em boas mãos



