Deputado Alex Redano destina R$ 100 mil em emenda para o Concurso Leiteiro 2025 em Ariquemes

A produção de leite tem um papel fundamental na economia de Rondônia, e o fortalecimento desse setor ganha mais um incentivo em 2025. O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a realização do Concurso Leiteiro 2025, que acontecerá no município de Ariquemes. O evento foi lançado no último dia 16 de maio, às 9h, no Tatersal de Leilões da APA, com o objetivo de incentivar a produção leiteira e valorizar os produtores rurais da região.



Consolidado como uma das principais iniciativas de fomento ao setor leiteiro em Rondônia, o concurso conta com recursos da emenda para organização, estruturação e premiação, beneficiando diretamente pequenos e médios produtores. “A produção de leite tem um papel fundamental na economia do nosso estado. Apoiar eventos como este é uma forma de reconhecer o trabalho dos produtores e incentivar o crescimento do setor rural com qualidade e inovação”, destacou o parlamentar.



A realização do concurso é fruto de uma parceria entre diversas instituições, como APRODIL, Prefeitura de Ariquemes, SEMAIC, EMATER-RO, AGROARI, Câmara Municipal, APA, FAPERON/SENAR, com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI). A iniciativa também busca promover o intercâmbio de experiências entre os produtores, a difusão de tecnologias e boas práticas no manejo do gado leiteiro, além de atrair investimentos para o setor agropecuário do Vale do Jamari.



O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, ressaltou a importância do apoio parlamentar para a realização do evento. “A emenda destinada pelo deputado Alex Redano é fundamental para o Concurso Leiteiro 2025. Trata-se de um evento que não apenas valoriza o produtor rural, mas fortalece toda a cadeia produtiva do leite em Rondônia. Com esse apoio de R$ 100 mil, conseguimos garantir uma estrutura de qualidade, premiações atrativas e ações que estimulam a adoção de tecnologias e o aumento da produtividade nas propriedades”, afirmou.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Evanildo Santos | Assessoria Parlamentar