Atuação de Ezequiel Neiva garante plantadeira para produtores rurais da Linha 2, em Cerejeiras

A Associação dos Produtores Rurais Sabiá (Asprusa) foi beneficiada com um importante investimento para o fortalecimento da agricultura familiar em Cerejeiras. Graças ao trabalho desempenhado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), a entidade recebeu uma plantadeira e adubadeira de sete linhas, um equipamento moderno avaliado em R$ 175 mil, que deve aumentar significativamente a eficiência da produção agrícola na Linha 2.



A entrega do equipamento representa mais um passo no compromisso do parlamentar com o desenvolvimento do setor agropecuário em Rondônia, especialmente no apoio direto às associações de produtores rurais.



Durante a entrega, o deputado destacou a importância do investimento para os produtores da região. “Este é um presente à comunidade, que agora conta com um maquinário moderno e eficiente, pronto para impulsionar a produção local e garantir mais autonomia aos nossos produtores rurais”, afirmou Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado estadual Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva foram recepcionados por membros da associação (Foto: Nilson Nascimento)



A conquista foi comemorada pelo presidente da associação, Cleomar Sattler, que agradeceu o apoio do parlamentar. “Fizemos o pedido, o deputado atendeu e vai continuar atuando com a gente. É com muita alegria que estamos participando da entrega desse maquinário, que já está sendo muito útil para nossa associação”, destacou Sattler.



O reforço à agricultura familiar também foi elogiado pelo suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), que ressaltou a atuação conjunta com o Governo do Estado nas ações. “Esta é mais uma associação sendo atendida pelo trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva em parceria com nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). Essa união tem contribuído com o aumento da produção e da renda na zona rural de cada município”, pontuou.





Texto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar