Deputado Laerte Gomes destaca ações e entrega secador de café em Vale do Paraíso

No último sábado (17), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) visitou o município de Vale do Paraíso para cumprir uma agenda que reforça seu compromisso com a população local. A programação iniciou na Câmara Municipal de Vereadores, onde o parlamentar participou de uma reunião com autoridades, lideranças e moradores da região.



Ao lado do prefeito Charles Gomes (PSD), do vice-prefeito Luiz do Hotel (PP), dos vereadores Hélio Batista (PL), Fabiana Santos (PSD), Prof. Elson (PSD), Nicão Camata (PL), Gilson Sapinho (PP), Laerte Gomes destacou as ações já realizadas no município, falou sobre os investimentos direcionados à cidade através do seu mandato e reforçou seu apoio para projetos futuros em parceria com o governador Cel. Marcos Rocha e com a administração municipal.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Em seguida, o parlamentar seguiu para o distrito de Santa Rosa, Linha 299, RO-470, onde fez a entrega de um secador de café na Associação de Produtores Rurais de Santa Rosa (Asproruc). O equipamento, adquirido através de emenda parlamentar de sua autoria, em atendimento à uma indicação do vereador Sapinho, é considerado um importante reforço para a agricultura familiar e para os pequenos produtores da região.



“Esse é o nosso trabalho, fortalecer o pequeno produtor rural, que é quem faz essa cidade, esse estado e esse país crescer. E a nossa missão é contribuir para que ele produza mais, por um custo menor e tenha uma renda maior. Assim, o campo ganha e a cidade também”, ressaltou o deputado que recebeu os agradecimentos do prefeito Charles Gomes.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos produtores locais, que agradeceram o apoio e ressaltaram a importância do maquinário para o fortalecimento da economia agrícola da região. "Esse secador vai ajudar muito a melhorar a qualidade do nosso café e aumentar a produtividade. É um incentivo importante para todos nós", afirmou Antônio Teixeira, presidente da Asproruc.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar