Cirone entrega mais cinco implementos para associações rurais de Cacoal

Mais duas associações rurais receberam novos implementos agrícolas, adquiridos por meio de recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). A Associação Pioneira recebeu um perfurador de solo, um distribuidor de calcário, um pulverizador de barras e uma semeadeira e adubadeira e a Asprune uma carreta basculante. As duas estão localizadas na Linha 6, no município de Cacoal.



As solenidades de entrega dos equipamentos contaram com a presença do deputado Cirone, do vice-prefeito Tony Pablo, dos vereadores Nice Condaque, Zivan Almeida, Alaézio Lemes, Gimenez Flitz e Dra Amália Milani, de Cacoal e Nemias Aquino, de Ministro Andreazza, além de diversos produtores rurais.



Os implementos da Associação Pioneira foram solicitados pela vereadora Nice Condaque e da Asprune pelo vereador Alaézio Lemes. “Os produtores procuraram nossos vereadores parceiros e conseguimos assegurar esses recursos, com o apoio do governador Marcos Rocha, que tem sido muito sensível a necessidade de investimentos na agricultura familiar”, disse Cirone.



O agricultor Dagmar Moreira de Souza, presidente da Associação Pioneira, afirmou que o trabalho desenvolvido pelo deputado tem fortalecido a agricultura familiar em todo o estado de Rondônia. Em relação a Nice Condaque, o presidente disse que já no início de seu mandato, ela está mostrando que é atuante e que vai trabalhar muito pelos produtores rurais.



O agricultor Luiz Xavier de Farias, presidente da Asprune, disse que a associação que representa tem recebido apoio contínuo do deputado Cirone e do vereador Aláezio e que isso tem facilitado a vida dos produtores da região. “Estamos muito agradecidos por receber esses equipamentos, que ajudam muito nosso trabalho aqui”, disse.



O vice-prefeito Tony Pablo disse que acompanha o trabalho desenvolvido por Cirone Deiró no Estado de Rondônia e elogiou a atuação do deputado. “É um trabalho que merece aplausos e que pode contar com meu apoio”, afirmou.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar