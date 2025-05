O Agro em boas mãos: Atuação parlamentar muda a vida de produtores rurais de Campo Novo de Rondônia com equipamentos e aumento da produção

Muitas pessoas podem imaginar que não exista muita relação, falar de atuação parlamentar e atividade rural, especialmente quando se trata de pequenos produtores de municípios localizados longe dos polos regionais, do chamado eixo da BR, onde aparentemente tudo é mais difícil. Porém, a atuação parlamentar vai muito além do trabalho de aprovar leis, fiscalizar o executivo, de fazer discursos, condecorações, paletó e gravata. A verdadeira atividade parlamentar é aquela que atinge toda a população, do menor ao maior município do estado, levando ações que impactam no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida do povo.



Campo Novo de Rondônia, no Vale do Jamari, é um exemplo desses municípios pequenos, onde as políticas públicas são de fundamental importância para a promoção da igualdade de oportunidades. Embora seja um município de extensão territorial grande, Campo Novo tem 8.844 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2022, sendo uma das menores populações do estado. Fica localizado 110 quilômetros a oeste de Ariquemes, quase na divisa com a Bolívia e há 206 quilômetros da capital, o que muitas vezes dificulta o acesso dos seus moradores a uma série de recursos e tecnologia.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Buscando encurtar estas distâncias e proporcionar acesso a métodos e tecnologias capazes de garantir condições ideais para melhoria da produção, qualidade dos seus produtos e facilidade na execução das tarefas do campo é que entra a ação parlamentar, através da destinação de recursos por meio de emendar parlamentares ao orçamento do estado, fazendo que esses recursos públicos, oriundos do pagamento de impostos da população, sejam distribuídos de uma forma mais justa, deixando o Agro sempre em boas mãos .



E é este sentido, de proporcionar a quem precisa o acesso a recursos que vão impactar positivamente toda a comunidade, que o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos) tem atuado em Campo Novo de Rondônia, destinando recursos, aproximando a comunidade e garantido uma vida mais justa para pequenos produtores rurais, com aumento e diversificação da produção.



Um exemplo desses recursos destinados é a destinação de mais de meio milhão de reais à Associação Rancho Mariano para compra de equipamentos e implementos agrícolas para serem utilizados pelos produtores rurais.



Foto: Reprodução/ALE-RO

De acordo com o produtor rural e presidente da associação, Leandro dos Santos da Silva, a Associação Rancho Mariano possui 75 famílias associadas, que produzem milho, café e leite. Todos os associados utilizam os equipamentos adquiridos através das emendas parlamentares, de forma organizada. A Associação compreende produtores rurais das linhas C2, Corrente, BR 421, C Zero e C10. Para que todos possam ser atendidos pela associação, os produtores organizaram um sistema de sorteio, que distribui os equipamentos por linha, atendendo todos os moradores locais, antes de partir para a próxima.



“Estes equipamentos e implementos mudaram a vida da gente. A produção aumentou, a qualidade dos produtos melhorou e o custo da produção baixou. Hoje a gente consegue ter uma vida melhor, garantir melhorias para as nossas famílias com um custo menor da produção. Antes do deputado Alex Redano mandar pra gente esses equipamentos, tudo era muito difícil. O leite era pouco, porque faltava pastagem, era caro para fazer a silagem, o café produzia menos, porque era mais difícil de plantar. Hoje a associação está forte, os equipamentos são bem cuidados, os associados são atendidos tanto na hora de plantar quanto na hora de colher. A silagem garante o alimento dos animais no período da seca, garantindo a produção de leite mesmo no período mais difícil do nosso verão, onde a pastagem fica toda seca”, disse Leandro.



Foto: Reprodução/ALE-RO

No mesmo sentido, o produtor rural e vice-presidente da Associação Rancho Mariano, André de Oliveira afirma que os equipamentos mudaram até a convivência entre os associados. “Antes era cada um pra si. Quem tinha dinheiro fazia a sua plantação, criava seus bois, suas vagas, produzia seu leite e quem não tinha, ou trabalhava pros outros ou enfrentava dificuldade nas suas propriedades. Agora tá diferente porque todo mundo se ajuda, a associação dá o suporte na hora e planta e na hora de colher. Além dos associados, nós ainda atendemos outros produtores rurais que precisam do equipamento, especialmente para a produção de silagem para o gado. De forma organizada e séria a gente atende todos os que precisam. Ninguém fica pra trás”, disse.



Com os recursos das emendas parlamentares destinadas pelo deputado Alex Redano para a Associação Rancho Mariano foi possível comprar ensiladeira, plantadeira, colhedor de milho, misturador de ração, sulcador de terra, triturador de milho (forrageira), perfurador de solo e um trator. “Aqui no nosso município o que manda é o leite e hoje a gente faz parte desta produção graças ao deputado Redano, que sabe a importância desses equipamentos para nós que somos pequenos produtores rurais. Se não fossem esses equipamentos, muitas famílias já teriam vendido seu pedacinho de terra e ido embora, porque era muito difícil trabalhar, manter a família”, disse Edson.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Sobre o aumento da produção e novos cultivares o produtor afirma que muitos produtores já estão aumentando a área plantada. “Uns já começaram a plantar banana, tem o café que está crescendo também, mas o grande negócio é o leite, que teve valorização no mercado. Hoje o produtor consegue viver da produção de leite, o que até pouco tempo atrás era só prejuízo em função do preço alto da produção e o baixo preço que era pago pelos laticínios. Hoje temos condições de pensar mais alto, em aumentar a produção, em diversificar a plantação, porque temos esses equipamentos. Se não fosse essa mão que nos deu o deputado Alex, seria muito difícil”. Hoje temos 12 tanques grandes para armazenamento de leite na área da Associação e certamente no próximo ano esse número vai aumentar, em função do aumento da produção e o uso desses equipamentos proporciona”, destacou.



Muito além do gabinete



Ainda em Campo Novo de Rondônia, outras três Associações de Produtores Rurais comemoram a destinação de recursos de emendas parlamentares do deputado Alex Redano. A Associação Águas Claras, a Asproscorica e a Asprol, além de recursos destinados diretamente para a prefeitura municipal para investimentos em melhorias no município.



A Associação Águas Claras recebeu recursos na ordem de R$ 270 mil para aquisição de implementos agrícolas que já estão sendo utilizados pelos seus associados, melhorando a produção e a vida das famílias, o mesmo acontecendo com a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Santa Rica de Cássia (Asproscorica), localizada no Km 77 da Linha C-10, que atende ainda associados que moram na Linha C-6.



De acordo com o presidente Gilmar Ladislau, a Asproscorica recebeu recursos na ordem de R$ 170 mil, que foram suficientes para aquisição de uma colhedeira de milho e uma ensiladeira. Com famílias associadas, os produtores são responsáveis pela manutenção, operação e cuidado com os equipamentos, utilizando um sistema de rodízio para atendimento às propriedades, onde se cultiva banana, café, milho e leite. Os equipamentos que a associação possui ajudam na hora de plantar e na hora de colher. “Cada produtor fica em média dois a três dias com os equipamentos na propriedade, que ajudam na colheita do milho, na confecção de silagem, no transporte e armazenamento da produção, um ajudando o outro”, disse Gilmar.



Para evitar o desperdício de tempo e de combustível com o transporte das máquinas, o atendimento é feito por região, conforme os pedidos na Associação. “Trabalhamos num sistema de atendimento dos associados na forma de rodízio. O produtor faz sua solicitação e a gente sorteia o atendimento, buscando atender a todos. O trator com os implementos fica em média dois dias e meio a três dias em cada propriedade, seguindo para o associado mais próximo”, disse o presidente Gilmar.



Vice presidente da Asproscorica, Giovane Farias Oliveira destacou o apoio recebido e os benefícios que a emenda parlamentar trouxe para os produtores locais. “Antes era tudo muito difícil, tudo muito caro. Muitos produtores não conseguiam pagar as máquinas particulares, que hoje custam mais de trezentos reais a hora. Era praticamente impossível pagar. Só fazia quem tinha dinheiro, e mesmo pra eles era difícil. Hoje com esses nossos equipamentos conseguimos atender os associados e ainda outros produtores que precisam. Estamos muito felizes e agradecemos ao deputado Alex por lembrar da gente, lembrar do pequeno produtor rural que tem as suas famílias para sustentar e este sustento vem da produção do leite, do café, da banana. Vivemos hoje uma outra realidade. A vida no campo ainda é difícil, mas é menos sofrida com o uso das maquinas e equipamentos para ajudar”, disse Geovani.



Um dos mais experientes produtores associados à Asproscorica, Ademar Guimarães, que mora na região há 32 anos, destacou os benefícios da associação para os produtores rurais. “Vou dizer pra vocês que esses equipamentos que hoje nós temos na associação não é todo fazendeiro consegue ter. É uma grande conquista para a comunidade a nossa comunidade e a mostra de que a política tem o seu lado bom, quando o deputado pensa no povo, no pequeno produtor rural.



Também associado a Asproscorica, o produtor Luciano Ferreira da Silva destacou os avanços da produção agrícola na área da associação, tanto no café quanto no milho, mas fez coro com os demais no que diz respeito à produção de leite. “Hoje o carro chefe das pequenas propriedades é o leite. Estamos vendo a produção aumentar com uma qualidade superior e isso se deve à dedicação de todos os produtores, mas em especial a estes equipamentos que recebemos, que nos ajudam muito. Campo Novo (de Rondônia) era um município antes desses equipamentos e outro agora, depois do deputado Alex Redano nos atender. Sabemos que foram diversas associações atendidas por ele e a gente fica feliz quando o legislativo enxerga a gente aqui no sítio, traz satisfação e tranquilidade na vida do produtor. Sabemos dos avanços que já conseguimos, mas temos certeza que podemos muito mais. Ainda estamos precisando de mais um trator e temos certeza de que o deputado vai voltar a olhar para essas famílias que produzem alimentos e em breve teremos mais este benefício”, observou.



Ainda em Campo Novo, a Associação dos Produtores da Linha Altamira foi mais uma beneficiada com recursos destinados pelo deputado Alex Redano. Com 73 associados a produção de leite se destaca nas propriedades, com grande espaço para a produção de café, que tem ganhado campo nos últimos anos, e promete boas safras para os próximos anos.



Com a sede própria em construção, a Asprol tem como base hoje a propriedade da dona Maria Amélia de Oliveria, de 54 anos, uma mulher guerreira e destemida, que não tem medo do trabalho e dos desafios da atividade rural. Na sua propriedade, ela e o marido Jocenir, que é o responsável pelas máquinas da Associação, produzem leite, milho em grão e para silagem e um pouco de gado de corte.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Moradora do local há 18 anos, onde criou sozinha os quatro filhos depois da morte do seu ex-marido, Maria Amélia conta que já passou muita dificuldade, mas nunca deixou de acreditar na força do seu trabalho, na coragem de enfrentar os desafios e com o apoio dos filhos, que embora pequenos na época, sempre estiveram do seu lado na lida do campo. “Sempre foi muito difícil. Com a morte do meu ex-marido, que foi assassinado em uma emboscada quando ia para Buritis, acabei ficando com este pedaço de terra e dele tenho sobrevivido até hoje. Meus filhos já estão todos crescidos, todos independentes, mas passamos por muitos desafios. Foram inúmeras vezes que ouvimos as onças rondando a propriedade, tentando atacar os poucos bichinhos que nós tínhamos, mas graças a Deus nunca passou de susto”, disse

Foto: Reprodução/ALE-RO

Para guardar os equipamentos da associação, dona Maria Amélia e seu Jocenir construíram com recursos próprios um barracão e é lá que recebem dos associados os pedidos de serviços nas propriedades. “Meu marido é o operador das maquinas. Ele cuida dos equipamentos e passa os dias nas propriedades vizinhas atendendo os associados. Como a sede da associação não está pronta ainda, não tinha como a gente deixar esses equipamentos no tempo, porque estragam. Construímos esse barracão e quando a associação voltar para a sua sede, nós vamos utilizar para guardar as coisas da propriedade, (como o velho Fiat Uno da família e o caminhão de frete que o seu Jocenir trouxe quando se casaram).



A Asprol é presidida pelo produtor Luís Carlos de Almeida, que mora vizinho à dona Maria Amélia. Ele destaca que além do milho e do leite, os associados também produzem café e cacau, cuja produção vem crescendo nos últimos anos. Para Almeida, a facilidade que os implementos proporcionam para os associados e para diversos outros produtores que a Asprol atende “é uma gratidão que nunca iremos esquecer. O deputado Alex Redano lembrou a da gente aqui no meio da roça e isso nada apaga. Antes desses implementos todo mundo tinha muita dificuldade de plantar e de colher. Pagar máquina particular quase ninguém podia. Hoje é mais fácil, ajuda muito os produtores, facilita o nosso trabalho e melhora produção”, disse agradecido.

Foto: Reprodução/ALE-RO Como observado pelo presidente da Asprol, os equipamentos da associação atendem não só os produtores rurais, mas também outros produtores que precisam das máquinas, como foi o caso do prefeito de Campo Novo, Alexandre do Fortaleza, que no dia da reportagem estava trabalhando na sua propriedade com o colhedor de milho destinado pelo deputado Alex Redano à Asprol junto com uma ensiladeira, uma torradeira de café, uma plantadeira e um triturador de ração.



O valor dos recursos destinados pelo gabinete do deputado Alex Redano à Asprol foi de R$ 260 mil e faz parte dos R$ 2.260.000,00 já repassados por Redano ao município de Campo Novo de Rondônia, mostrando que mandato parlamentar vai muito além das quatro paredes da Assembleia Legislativa, beneficiando o povo não só com leis e fiscalizações do executivo, mas também com ações que vão ao encontro das necessidades de toda a comunidade, nos quatro cantos de Rondônia, mostrando que RO é Agro , de Norte a Sul, de Leste a Oeste

Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Fotos: Luís Carlos Castilhos Junior | Secom ALE/RO

Apoio: Ivanete Damasceno | Jornalista

Alex Rocha: Cinegrafista

Bruno Lachi Rocha | Motorista