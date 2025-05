Deputado Alex Redano entrega implemento agrícola à Secretaria de Agricultura de Ariquemes a pedido da prefeita Carla Redano

Em mais uma ação voltada ao fortalecimento do setor produtivo rural, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), entregou um novo implemento agrícola à Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes. O equipamento, uma carreta pipa, que será utilizado para o abastecimento nas produções das associações rurais, foi adquirido por meio de emenda parlamentar de sua autoria, atendendo a um pedido da prefeita Carla Redano.



O investimento visa ampliar a capacidade de atendimento aos produtores rurais, garantindo melhores condições de trabalho e maior eficiência no desenvolvimento das atividades no campo. A entrega contou com a presença de autoridades municipais, produtores e lideranças da agricultura familiar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A prefeita Carla Redano destacou a importância da parceria com o deputado e agradeceu o apoio constante ao município. “Quero agradecer ao deputado Alex Redano, que mais uma vez atendeu nosso pedido com sensibilidade e compromisso com Ariquemes. Esse implemento agrícola vai fortalecer o trabalho da nossa Secretaria de Agricultura e beneficiar diretamente o homem do campo, que é peça fundamental para o desenvolvimento do nosso município. É com parcerias que conseguimos levar dignidade e mais oportunidades para quem vive e trabalha na zona rural.”



Já o deputado Alex Redano reforçou que o mandato está à disposição dos municípios, especialmente para atender áreas essenciais como a agricultura. “Nosso compromisso é com quem produz e gera riqueza para o nosso estado. Essa entrega é mais um resultado de um trabalho feito com seriedade, ouvindo as demandas dos municípios e transformando em ações concretas que fazem a diferença na vida das pessoas.”



A ação integra uma série de investimentos direcionados à agricultura familiar em Rondônia, reforçando o papel do legislativo estadual na promoção do desenvolvimento regional.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar