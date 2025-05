Deputado Luizinho Goebel prestigia 16ª Festa do Milho Verde em Cabixi e destaca valorização da agricultura familiar

O deputado estadual Luizinho Goebel participou neste fim de semana da 16ª edição da tradicional Festa do Milho Verde, realizada no município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, o evento é um dos mais importantes da região e reforça a força da agricultura familiar, da gastronomia local e das tradições culturais do povo cabixiense.



Durante a festa, realizada na Praça Central, centenas de pessoas se reuniram para celebrar a cultura regional e saborear um verdadeiro banquete de delícias à base de milho, como pamonha, sopa de milho, milho cozido, cuscuz, pastel, mini pizza, sucos, curau, pudim, bolo de milho e muitas outras iguarias típicas.



“O que vimos aqui foi muito mais do que uma festa. É a celebração da nossa identidade, da força do pequeno produtor e da tradição que passa de geração em geração. Parabenizo o prefeito Silvano Almeida, toda a equipe da Prefeitura e, em especial, os produtores rurais que fazem esse evento acontecer”, afirmou o deputado Luizinho Goebel.



Além de promover a gastronomia local, a Festa do Milho Verde se consolida como um espaço de valorização da agricultura familiar, com diversos produtores expondo seus produtos, trocando experiências e fortalecendo os laços com a comunidade. “É um exemplo de como o poder público pode fomentar o desenvolvimento sustentável, gerar renda e manter viva a nossa cultura”, ressaltou Goebel.



O deputado, que tem atuado em prol da agricultura e do fortalecimento do setor produtivo no estado, reafirmou seu compromisso com as políticas públicas voltadas para o campo e destacou a importância de investir em eventos que promovem o desenvolvimento local.



“Viva a cultura! Viva a tradição! Viva Cabixi! Estarei sempre ao lado de iniciativas como essa, que valorizam o nosso povo e constroem um Rondônia mais forte e mais justo para todos”, finalizou Luizinho Goebel.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar