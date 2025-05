Deputada Cláudia de Jesus solicita respostas sobre valorização da Emater

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou um requerimento ao Governo de Rondônia cobrando informações sobre o andamento dos estudos realizados pela comissão instituída pela Portaria nº 114, de 3 de fevereiro de 2025, criada com a finalidade de promover melhorias para os empregados da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).



O objetivo do requerimento é obter transparência e cobrar celeridade na atuação da comissão, cuja criação foi determinada pelo governador Coronel PM Marcos Rocha (União Brasil). Segundo Cláudia, a situação dos servidores é crítica, marcada pela ausência de reajuste salarial desde 2014 e por sucessivas perdas de profissionais qualificados, especialmente jovens, que deixam o órgão em busca de melhores condições.



“A Emater cumpre um papel fundamental no apoio à agricultura familiar e no desenvolvimento rural de Rondônia. Valorizar seus servidores é fortalecer a economia do nosso Estado, que tem no setor produtivo a base do seu PIB (Produto Interno Bruto)”, declarou a deputada.



Cláudia de Jesus destacou que mais de 80% das propriedades rurais rondonienses são da agricultura familiar, e que a autarquia é a principal responsável por levar assistência técnica e extensão rural a esses produtores. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão (Sepog), à Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e à própria Emater.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar