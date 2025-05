Deputado Alex Redano prestigia 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross em Ariquemes e reforça apoio ao esporte rondoniense

O evento, realizado ao lado do aeroporto, atraiu centenas de pessoas de todas as idades que puderam acompanhar de perto disputas eletrizantes em um ambiente familiar e com entrada gratuita. O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), acompanhou a prefeita de Ariquemes Carla Redano (União Brasil) no evento e reiterou seu compromisso com o desenvolvimento do esporte em Rondônia. Conhecido por seu apoio contínuo às iniciativas esportivas no estado, Redano parabenizou os organizadores, pilotos e o público presente, ressaltando a importância do motocross para Ariquemes e para toda a região.

“É uma satisfação enorme ver Ariquemes sediando um evento desse porte, que movimenta a economia local, atrai visitantes e promove o esporte entre nossos jovens. O motocross não é apenas uma competição, é uma paixão que envolve famílias inteiras e fortalece nossa cultura esportiva. Continuaremos trabalhando para garantir apoio e investimentos em todas as modalidades esportivas do nosso estado”, afirmou o deputado.

Redano também fez questão de destacar o esforço dos competidores que vieram de outros municípios para participar da etapa. “Quero deixar meu reconhecimento e respeito a todos os pilotos que enfrentaram a estrada para competir aqui em Ariquemes. Vocês engrandecem esse campeonato e mostram a força e união do esporte rondoniense. São exemplos de dedicação e superação”, declarou.

Além disso, o deputado elogiou o empenho da Prefeitura de Ariquemes na realização do evento. “A prefeitura tem sido uma grande parceira na valorização do esporte e na promoção de eventos que impactam positivamente nossa cidade. Esse apoio é essencial para o crescimento do motocross e de tantas outras modalidades. Parabenizo toda a equipe envolvida pelo excelente trabalho”, completou.

A etapa em Ariquemes faz parte do calendário oficial do campeonato estadual e reuniu atletas de diversas cidades de Rondônia, contribuindo para o intercâmbio esportivo e o fortalecimento da modalidade. A estrutura oferecida garantiu segurança para os pilotos e conforto para o público, transformando o fim de semana em uma verdadeira festa sobre duas rodas.

Além de promover saúde e lazer, o esporte é um importante vetor de inclusão social e geração de oportunidades para a juventude. Com iniciativas como essa, Ariquemes se consolida cada vez mais como um polo esportivo no interior de Rondônia, e o motocross segue acelerando rumo a um futuro promissor no estado.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar