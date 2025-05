Deputado Laerte Gomes visita fábrica de ração em cooperativa de Castanheiras

No final da tarde de quinta-feira (16), o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Laerte Gomes (PSD) finalizou sua agenda de compromissos no município de Castanheiras, onde se reuniu com o prefeito Cicero Godoi (PP), vereador Paulinho Eletricista (União) e lideranças para discutir pautas importantes para o desenvolvimento do município.



Após a reunião, acompanhado do ex-vereador Ernesto, do presidente Sidinei Ermakowitch e lideranças locais, o deputado esteve no distrito de Jardinópolis, onde visitou a Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Jardinópolis (Coaprujar), onde está instalada a fábrica de ração entregue através do seu mandato no ano passado.

Foto: Reprodução/ALE-RO





A unidade foi uma importante conquista para o setor produtivo do distrito de Jardinópolis e Castanheiras em geral, resultado de um trabalho conjunto com o vereador Paulinho Eletricista, o ex-vereador Ernesto Stragevitch e o presidente da Coaprujar, Sidinei Ermakowitch.



O deputado comentou sua parceria com a Coaprujar e reafirmou seu compromisso em continuar apoiando iniciativas que fomentem o desenvolvimento do agronegócio em Castanheiras e região.



“Quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar projetos em realidade. A Coaprujar é um exemplo claro de que a união de esforços entre os pequenos produtores e os parlamentares pode gerar grandes frutos para a população”, afirmou o deputado durante a visita.



A visita à Coaprujar reforça o compromisso do deputado em seguir atuando em prol do setor produtivo, do pequeno produtor, buscando novos investimentos e iniciativas que possam beneficiar diretamente os produtores e a economia local.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar