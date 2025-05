O Agro em boas mãos: ação parlamentar viabiliza construção de pontes na zona rural de Monte Negro

Escoar a produção com mais facilidade, acessar serviços essenciais com dignidade, romper o isolamento de comunidades inteiras, garantir mais segurança no transporte e valorizar o fruto de tanto esforço: essas são algumas das conquistas proporcionadas pela construção de pontes. Em Monte Negro, duas novas estruturas estão sendo erguidas com o apoio de uma emenda parlamentar - obras que aproximam sonhos e fortalecem a vida no campo.



As pontes estão sendo construídas na Linha C-35, sobre os rios Massangana e Cotia. O vereador do município, Joaquim Sereno (PP), de 56 anos, afirmou que as obras são aguardadas há décadas. “Todos os anos enfrentamos sérios problemas com alagamentos. Mas agora, com pontes mais altas e resistentes sendo construídas, a realidade dessa população vai mudar”, destacou.



Wesly Silva Santos, 24 anos, auxiliar de serviços gerais que atua nas obras da ponte sobre o Rio Massangana, também comentou as dificuldades enfrentadas pela população durante as cheias. “Os rios transbordam e passam por cima da ponte. É perigoso. Já houve acidente grave na região. Com as novas pontes, além de facilitar o escoamento da produção, teremos mais segurança para trafegar por essas estradas”, enfatizou.



As pontes, com 25 metros de extensão cada, estão sendo construídas em madeira e têm conclusão prevista para julho de 2025. As estruturas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do deputado Pedro Fernandes (PRD). Segundo informações do gabinete, foram investidos R$ 1 milhão.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.





