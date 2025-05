Tá na conta: Reforma e ampliação de escola em Monte Negro é assegurada com recurso indicado por Ezequiel Neiva

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisco dos Santos, localizada no município de Monte Negro, será reformada e ampliada com um investimento de R$ 1.159.238,05, já repassado à prefeitura. Os recursos foram viabilizados por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, em atendimento à solicitação do ex-vereador Joab Alves, atual secretário municipal de Saúde. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira (16) ao prefeito Ivair Fernandes (PSD).



A reforma e ampliação da unidade escolar visam melhorar o ambiente de ensino, proporcionando mais conforto, segurança e recursos para alunos e profissionais da educação. A expectativa é que a obra tenha impacto direto na qualidade do ensino e no rendimento dos estudantes da rede municipal.



De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, a iniciativa é parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura educacional no estado. O parlamentar destacou o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para viabilizar a demanda. “Esta foi mais uma demanda aceita por nosso governador, coronel Marcos Rocha, que tem aceitado nossas demandas para oferecer uma infraestrutura adequada aos nossos alunos e professores para aprimorar o processo de aprendizagem”, afirmou Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Anúncio foi feito pelo parlamentar em reunião com o prefeito Ivair Fernandes (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)



Com a liberação do recurso e os trâmites burocráticos concluídos, a prefeitura de Monte Negro já pode dar início à execução da obra. A reforma representa um avanço importante para o setor educacional do município, beneficiando diretamente a comunidade escolar da região.



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também comentou a iniciativa, reforçando a atuação do deputado Ezequiel Neiva na área da educação. “São diversas ações como essa que vêm fortalecendo a educação no nosso estado. Isso evidencia o compromisso do deputado com a melhoria da qualidade do ensino, garantindo melhores oportunidades para nossas crianças e jovens”, declarou.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento / Assessoria Parlamentar