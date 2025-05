Deputado Cássio Gois libera R$ 100 mil para etapa de Motocross em Theobroma

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou R$ 100 mil para a realização da Etapa Regional de Motocross 2025 no município de Theobroma. O valor faz parte de uma série de investimentos frutos do mandato do deputado Cássio Gois, que beneficiará dez cidades de Rondônia com o campeonato.



A solicitação foi feita pelo vereador Adelson Dedé (Pode), com apoio do prefeito de Theobroma, Gilliard Gomes (PSD), que agradeceu a parceria. “Essa é uma conquista para nossa cidade. Agradeço ao deputado Cássio Gois por investir no esporte, que é uma ferramenta de transformação social”, ressaltou o prefeito.



A etapa em Theobroma ocorrerá nos dias 31 de maio e 1º de junho, integrando um calendário de dez competições em cidades como, Cacoal, Rolim de Moura, Espigão D’Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Presidente Médici, Pimenteiras, Parecis, Alta Floresta, Theobroma e Pimenta Bueno. Os recursos serão geridos pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero) para custear a estrutura e organização do evento.



Cássio Gois destacou a importância do apoio. “Investir no motocross é fomentar o turismo e gerar oportunidades para os jovens. Estamos trabalhando para levar desenvolvimento a todas as regiões do estado”, finalizou o deputado Cássio.



Calendário das etapas:



- Cacoal: 26 e 27 de ABRIL

- Nova Brasilândia: 24 e 25 de MAIO

- Theobroma: 31 MAIO e 01 JUNHO

- Presidente Médici: 21 e 22 de JUNHO

- Alta Floresta: 28 e 29 de JUNHO

- Parecis: 26 e 27 de JULHO

- Rolim de Moura: 02 e 03 de AGOSTO

- Espigão D’Oeste: 16 e 17 de AGOSTO

- Pimenteiras: 08 e 09 de NOVEMBRO

- Pimenta Bueno: 22 e 23 NOVEMBRO





Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar