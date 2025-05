Indicação da deputada Dra. Taissa é atendida e trará mais segurança viária para Espigão do Oeste

A solicitação da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), apresentada por meio da Indicação nº 11736/25, foi atendida e representa uma conquista importante para o município de Espigão do Oeste. A parlamentar indicou ao Poder Executivo, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a instalação de redutores de velocidade e a implementação de faixas de acostamento na RO-387, nas proximidades da empresa Globo Aves.



A iniciativa foi motivada por uma demanda apresentada ao gabinete da deputada pelo vereador Pedro Mandioca, por meio do Ofício nº 02/GAB/06/2025. O vereador destacou o intenso fluxo de veículos na região, sobretudo carretas que realizam o carregamento e descarregamento de mercadorias, e que trafegam por uma rodovia interligada à BR-364, uma das principais vias de escoamento da produção do estado.



“A falta de acostamento e o excesso de velocidade nesse trecho representam risco real à vida de motoristas e trabalhadores da região. Com a confirmação do atendimento da nossa indicação, avançamos na proteção de quem trafega por ali e garantimos melhores condições logísticas para o desenvolvimento de Espigão do Oeste”, destacou Dra. Taíssa Sousa.



A parlamentar ainda reforçou que a segurança viária é um dos pilares de sua atuação, especialmente em áreas estratégicas para a economia do estado. A presença dos redutores e das faixas de acostamento vai beneficiar não só a empresa Globo Aves, como também toda a comunidade local.





Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar