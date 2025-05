Dra. Taissa cobra DNIT por instalação de redutores de velocidade na BR-364, próximo ao Ramal do Sargento em Vista Alegre do Abunã

Preocupada com o aumento de acidentes no trecho da BR-364, nas proximidades do Ramal do Sargento, a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) protocolou ofício junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a instalação urgente de redutores de velocidade no local.



Segundo a parlamentar, a região tem sido marcada por acidentes frequentes envolvendo tanto veículos de pequeno e grande porte, o que tem colocado em risco a vida de motoristas, pedestres e moradores da área. A ausência de lombadas e outras formas de controle de velocidade tem sido um fator decisivo para a insegurança no trecho. “O número de acidentes ali é alarmante. A população está com medo e cobra uma resposta rápida. Não podemos esperar que mais vidas sejam perdidas por falta de uma medida simples como essa”, afirmou Dra. Taissa.



A deputada destacou ainda que a instalação de lombadas contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, promovendo mais segurança para todos que utilizam a rodovia. Ela reforçou que está acompanhando de perto a situação e seguirá cobrando as autoridades competentes até que providências concretas sejam tomadas.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar