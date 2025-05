Eyder Brasil realiza evangelismo com arte no Espaço Alternativo

Neste sábado, 17 de maio, a partir das 17h, o deputado estadual Eyder Brasil realiza a primeira edição de um grande evento de evangelismo no Espaço Alternativo, em Porto Velho. A programação conta com música, teatro, dança e momentos de oração, em um ambiente de fé, comunhão e esperança.



Aberto ao público, o evento é organizado pela equipe do parlamentar, em parceria com igrejas locais e tem como objetivo unir cultura e fé para alcançar pessoas de todas as idades, promovendo valores cristãos através da arte e do testemunho. O encontro promete ser um momento de impacto espiritual e social.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“É tempo de compartilhar o amor de Deus de forma leve, acessível e transformadora. Esse movimento nasceu para tocar vidas, acolher pessoas e lembrar que sempre há um novo começo em Cristo”, declarou Eyder Brasil.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria Parlamentar