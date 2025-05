Deputado Laerte Gomes destaca ações e reforça parcerias em Presidente Médici, Rolim de Moura e Novo Horizonte

O deputado estadual Laerte Gomes cumpriu uma agenda movimentada nesta quinta-feira (15), passando pelos municípios de Presidente Médici, Rolim de Moura e Novo Horizonte. Em Presidente Médici, o parlamentar concedeu entrevista à Rádio Rondônia FM 91,9, onde destacou seu trabalho no município ao longo dos últimos anos e os recursos já destinados para obras de infraestrutura urbana, rural, dentre outras ações. O parlamentar estava acompanhado da ex-vereadora Lebrinha.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Após a entrevista, Laerte seguiu para Rolim de Moura, onde participou de uma reunião na Prefeitura Municipal com o prefeito Aldo Júlio, o vice-prefeito, Alcides Rosa e secretários municipais. O encontro teve como objetivo alinhar a destinação de recursos e ações em parceria com a atual gestão, visando o desenvolvimento da cidade e do distrito de Nova Estrela.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Estiveram presentes na reunião, o ex-vereador de Rolim de Moura, Leomar Monteiro, os secretários municipais, Ezequiel Cassol, de Obras, Wander Bacelar, da Educação, Bruno Gubert, da Fundação Cultural, Nilzo Oliveira, da Administração, William Zanetti, do Esporte, Uender Nogueira, da Agricultura, as secretárias municipais, Sandra Miranda, da Assistência Social, Michele Cangirana, de Saneamento, Kelly Rodrigues, de Planejamento, o assessor de gabinete, Benê Leite, a procuradora, Marineuza Lopes e Ednei Ranzula, José Felipin e Tiago Caliani.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Em seguida, o deputado seguiu para o município de Novo Horizonte, onde se reuniu com o prefeito Ronaldo Delazari, com os vereadores, João Vitor, Reginho e com a secretária de Assistência Social, Silmara Delazari, para acolher demandas e reforçar seu compromisso com a população local.

Para encerrar a agenda, o deputado Laerte Gomes concedeu entrevista à Rádio Planalto 91,1 FM, reforçando as ações que vem desenvolvendo no município e os projetos previstos para os próximos meses.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar