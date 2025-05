Deputado Alan Queiroz entrega R$ 350 mil em medicamentos ao município de Vale do Anari

Para garantir melhorias no setor da saúde para a população do estado de Rondônia, o deputado Alan Queiroz (Podemos) entregou R$ 350 mil em medicamentos ao município de Vale do Anari. A solicitação partiu do vereador Márcio do Vale, parceiro essencial para a conclusão desta demanda que está sendo atendida pelo parlamentar.



Graças à boa gestão, o recurso foi usado com responsabilidade: com R$ 250 mil já foram comprados antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para vermes, diabetes, gestantes e muito mais — e ainda há R$ 100 mil para ampliar ainda mais a compra.



Por meio da quantia destinada pelo deputado, é possível garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso aos tratamentos necessários. Por isso, o investimento na compra de medicamentos é essencial para que se possa promover a qualidade de vida adequada para os cidadãos do Vale do Anari.



O deputado Alan Queiroz diz que é de suma importância ouvir e buscar atender às solicitações que promovem melhorias na qualidade de vida da população do estado, principalmente no setor da saúde. “Empenhei o valor de R$ 350 mil para atender o setor da saúde no município de Vale do Anari, após solicitação do nosso vereador Márcio do Vale. Parabenizo o prefeito Cleone, o secretário Júnior e nosso parceiro vereador Marcinho, que levou essa demanda até nós no ano passado. Agradeço também ao governador Marcos Rocha, que tem sido sensível às pautas do nosso mandato e contribuído com ações importantes para a saúde dos rondonienses”, disse o parlamentar.



O parlamentar trabalha dentro de todo o estado de Rondônia, atuando não somente na capital Porto Velho, mas fazendo presença nos municípios do interior. Além das solicitações levadas ao seu gabinete, Alan Queiroz atua presencialmente nos demais municípios, podendo ser usado como exemplo, esta solicitação realizada pelo vereador, em que o deputado se comprometeu e cumpriu com a entrega destes medicamentos tão importantes para a população.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Pablo Belo | Assessoria Parlamentar