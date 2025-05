Ieda Chaves investe R$ 200 mil em tecnologia para ampliar o acesso à Educação em Corumbiara

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) confirmou que a emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para atender à Prefeitura de Corumbiara, visando à aquisição de material permanente, já está em conta e poderá ser usada para os investimentos. O recurso foi disponibilizado através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).



Com o dinheiro disponível, o município comprará sete (7) mesas educacionais com recursos de apoio tecnológico multidisciplinar, com aplicativos educacionais e licença de uso de tecnologia educacional, incluindo a implementação de uma plataforma off-line.



“O objetivo é atender as crianças com Atendimento Educacional Especializado (AEE) em diversas unidades escolares. O setor é uma das minhas prioridades e a população poderá sempre contar comigo dentro das possibilidades via Assembleia Legislativa de Rondônia”, falou Ieda Chaves.



Solicitação



O pedido foi formalizado por Alessandro Ciconello, vereador eleito naquela cidade, ao informar que existem mais de 50 (cinquenta) pessoas que necessitam de atendimento especializado. “Em razão da demanda, a municipalidade tem a necessidade de estruturação para proporcionar condições para esse público, garantindo seus direitos no que diz respeito ao acesso à educação e ao mercado de trabalho”, justificou.



Atendimento



Os estudantes de Corumbiara que frequentam a EMEIEF Professor Domingos Pereira da Rocha (Distrito Vitória da União), o CMEI Jusaia Maia da Silva (Corumbiara), a EMEIEF Professor Luiz Benvenuto Dalla Costa (Distrito de Alto Guarajus) e a EMEIEF Mundo Mágico (Corumbiara) serão beneficiados brevemente.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação | Secom ALE/RO