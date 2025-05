O Agro em boas mãos: juventude no campo impulsiona colheita com apoio de emenda parlamentar em Primavera de Rondônia

Com os pés na terra e o olhar voltado para o futuro, o jovem produtor rural Caíque Nunes dos Santos, de 23 anos, representa a nova geração que alia a tradição familiar à inovação no campo. Presidente da Associação dos Produtores Rurais da Linha 50 (Aprolic), localizada no município de Primavera de Rondônia, ele lidera um grupo de agricultores que viu a rotina mudar com a chegada de uma recolhedora de café, adquirida por meio de emenda do deputado estadual Jean Mendonça (PL).



A máquina, com capacidade para colher até 1.500 latas por dia, reduz drasticamente o tempo de trabalho e o esforço físico dos produtores. Antes, a colheita exigia semanas de trabalho intenso. Agora, com o uso de uma lona de 80 metros e do equipamento moderno, o serviço é feito em questão de horas. “A diferença é enorme. Além de facilitar o nosso dia a dia, a recolhedora garante mais qualidade na produção e permite que a gente dedique tempo a outras atividades”, destaca Caíque.



Foto: Reprodução/ALE-RO O produtor não precisa mais debulhar o café para enviar para secagem (Foto: Ednei Carvalho | Secom ALE/RO)



Para o produtor, a transformação representa “mais produtividade, mais qualidade de vida e incentivo para que jovens permaneçam no campo, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar”.



Trabalho coletivo e autonomia



Na Linha 41 de Primavera de Rondônia, a Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar (Apraje), que atende cerca de 150 famílias - inclusive do município vizinho de São Felipe D’Oeste - também foi contemplada com a entrega de uma espalhadeira de calcário. O equipamento chegou em um momento estratégico, quando a prefeitura realizou a doação do insumo aos produtores locais.



Agora, a máquina é utilizada em sistema de rodízio entre os associados, o que garante maior autonomia, melhor aproveitamento do solo e redução de custos. Antes, muitos precisavam recorrer a serviços particulares caros ou fazer o trabalho de forma manual.



Foto: Reprodução/ALE-RO A espalhadeira de calcário é utilizada por 150 produtores da agricultura familiar (Foto: Ednei Carvalho | Secom ALE/RO)



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



Foto: Reprodução/ALE-RO A lona da recolhedora é colocada entre os pés de café para fazer a colheita do grão (Foto: Ednei Carvalho | Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdo voltado à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.







Texto: Ivanete Damasceno | Secom ALE/RO

Foto: Ednei Carvalho | Secom ALE/RO