Deputada Dra. Taissa participa de audiência pública sobre Zoneamento Socioeconômico e Ecológico em São Miguel do Guaporé

Na quinta-feira (08), a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) participou da audiência pública realizada no Teatro Municipal de São Miguel do Guaporé para debater o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) da região da BR-429. O encontro teve como foco principal discutir a necessidade de atualização do zoneamento socioeconômico do estado de Rondônia, buscando alternativas para um desenvolvimento sustentável que contemple a realidade local.



A audiência foi proposta pelo deputado Ismael Crispim (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia, e reuniu parlamentares, autoridades ambientais, representantes de entidades locais e a população da região.



Durante sua fala, Dra. Taíssa que também é vice-presidente da comissão de Meio Ambiente, reforçou o compromisso com um desenvolvimento que una responsabilidade ambiental e valorização das potencialidades regionais. “É essencial que o zoneamento reflita a realidade atual de quem vive e trabalha nessas áreas. A produção sustentável precisa ser incentivada, com segurança jurídica e respeito ao meio ambiente”, afirmou.



Também participaram do evento os deputados estaduais Edevaldo Neves (PRD) e Luizinho Goebel (Podemos), a deputada federal Silvia Cristina (PP); o presidente da Emater, Luciano Brandão; o prefeito de São Miguel do Guaporé, Edilson Crispim (Podemos); o advogado Francisco Doca, chefe de gabinete do presidente da Alero, deputado Alex Redano; Erick Charles, representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam); e a engenheira florestal Deborah Rosa.



O teatro municipal ficou lotado, com a presença de vereadores, prefeitos da região, empresários, estudantes, representantes de entidades e moradores locais. A expressiva participação popular demonstrou o interesse coletivo na construção de soluções que conciliam preservação ambiental com oportunidades econômicas.



As discussões levantaram pontos cruciais, como a dificuldade de acesso a crédito rural e licenciamento ambiental em áreas com restrições inadequadas, e a necessidade de transparência e diálogo técnico na revisão do ZSEE. A deputada Dra. Taíssa encerrou sua participação reiterando a importância de que a revisão do zoneamento seja feita com base científica e ouvindo todos os segmentos da sociedade.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz | Secom/ALE/RO