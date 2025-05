Alta Floresta: Quadra poliesportiva da Escola José Basílio é reformada após indicação do deputado Jean Oliveira

A comunidade escolar da Escola Municipal José Basílio da Gama, localizada na Linha 42,5, km 17, em Alta Floresta D’Oeste, agora conta com uma quadra poliesportiva totalmente reformada. A obra foi viabilizada por meio de intermédio do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia.



A solicitação foi apresentada ao deputado no final de 2022 pelos ex-vereadores William Oliveira e Jacy Oliveira, que relataram os danos causados por uma forte tempestade em 2019, a qual comprometeu parte da estrutura da cobertura da quadra. Após uma visita à escola em 2023 e diálogo com a comunidade, Jean Oliveira garantiu que o espaço receberia uma reforma completa.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“O pedido chegou ao meu gabinete por meio dos ex-vereadores Jacy e William, e fomos até a escola ouvir os pais de alunos, servidores e a direção. Sabíamos da importância dessa quadra para a comunidade escolar e, por isso, asseguramos os recursos necessários. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha por garantir agilidade nos trâmites legais. Hoje, a obra está entregue e representa mais dignidade e incentivo à prática esportiva para nossos estudantes”, destacou o deputado Jean Oliveira.



A obra foi executada pela empresa T. F. de Souza Soares Ltda – EPP, com um investimento total de R$ 427.512,98, provenientes da Fonte 100 do Governo do Estado.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o ex-vereador William Oliveira, a entrega da nova quadra representa a força do trabalho coletivo. “Essa conquista é fruto da união de esforços. Sabíamos do impacto que a falta da estrutura causava na rotina dos alunos. Agradecemos ao deputado Jean Oliveira e ao governador Marcos Rocha por ouvirem nosso pedido e transformarem essa demanda em realidade”, relatou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Já o ex-vereador Jacy Oliveira ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento educacional e esportivo da região. “Investir em esporte é investir em educação, saúde e cidadania. A reforma dessa quadra era um sonho antigo da comunidade, e hoje é uma grande vitória para todos. Obrigado ao deputado Jean Oliveira por atender à nossa solicitação com tanto comprometimento”, concluiu.



A nova quadra poliesportiva passa a ser um espaço adequado para práticas esportivas, eventos escolares e atividades recreativas, beneficiando diretamente alunos, professores e toda a comunidade do entorno.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar