Com apoio de R$ 500 mil de Jean Oliveira, 5ª Expoluz bate recorde de público em Santa Luzia

A 5ª edição da Expoluz, realizada entre os dias 8 e 11 de maio em Santa Luzia d’Oeste, superou as expectativas e bateu recorde de público, consolidando-se como um dos maiores eventos agropecuários da região. O sucesso da festa teve como pilar o apoio do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, que destinou R$ 500 mil em emenda parlamentar para a realização do evento.



O recurso foi viabilizado a partir de solicitação do presidente da Câmara Municipal, vereador Aldair Leite, e do vereador Tico do Posto, que destacaram a importância da parceria com o parlamentar para garantir uma estrutura de qualidade e uma programação à altura do público.



Parceiro da Expoluz desde sua primeira edição, em 2014, Jean Oliveira tem destinado emendas parlamentares para fortalecer o evento ano após ano. O apoio contínuo, segundo ele, representa o compromisso com o fortalecimento da cultura, da economia local e do agronegócio.



“A Expoluz é um patrimônio cultural de Santa Luzia. Investir nesse evento é impulsionar o comércio, gerar empregos e valorizar nossas tradições. Agradeço também ao governador Coronel Marcos Rocha, que tem sido um grande incentivador do setor”, afirmou Jean Oliveira.



Com entrada gratuita mediante a doação de alimentos não perecíveis, a festa contou com grandes shows nacionais, provas e atrações típicas do universo agropecuário, movimentando a cidade e promovendo também a solidariedade entre os participantes.



Para o presidente da Câmara, Aldair Leite, o apoio do deputado foi decisivo. “Essa festa é aguardada com expectativa durante todo o ano. Com o recurso garantido, conseguimos proporcionar ao público uma estrutura de excelência”, destacou.



O vereador Tico do Posto também comemorou os resultados. “O deputado Jean Oliveira atendeu ao nosso pedido com prontidão. Essa parceria entre o Legislativo e o Governo do Estado gera frutos importantes para Santa Luzia”.



O prefeito Jurandir Oliveira também fez questão de agradecer. “Desde 2014, Jean tem sido um aliado da Expoluz. A emenda de R$ 500 mil foi essencial para o sucesso desta edição. Em nome da população de Santa Luzia, deixo nosso sincero agradecimento”.





