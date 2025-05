Casa de Leis aprova PLC que corrige salário de servidores efetivos do apoio de Nível Médio

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, na terça-feira (13), o Projeto de Lei Complementar nº 133/2025 , que concede reajuste salarial aos servidores efetivos do grupo ocupacional Atividade de Apoio – Nível Médio da Casa de Leis.



O PLC prevê um reajuste total de 21,71% sobre os vencimentos básicos da carreira, promovendo a correção da assimetria salarial observada ao longo do tempo, com base em análise comparativa da evolução remuneratória das diferentes carreiras do Poder Legislativo estadual.



Valorização do Servidor



A correção remuneratória contribuirá para a valorização institucional dos servidores de carreira, reduzindo a rotatividade de trabalhadores na Assembleia Legislativa e atraindo novos talentos, o que promoverá estabilidade técnica e continuidade administrativa.



As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube . Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .





Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO