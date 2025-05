Deputado Delegado Lucas solicita reparos em ponte com deteriorações no Rio Piripipi

Após receber relatos de motoristas do município de Governador Jorge Teixeira sobre riscos de acidentes na ponte do distrito de Colina Verde, o deputado Delegado Lucas (PP) encaminhou uma indicação ao governo do estado para solicitar reparos e manutenção urgente na estrutura de madeira sobre o rio Piripipi. A solicitação parlamentar foi encaminhada nesta semana ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER).



De acordo com o deputado, moradores da região procuraram o gabinete para relatar sobre as condições precárias da ponte e solicitaram a necessidade de intervenção do poder público no local. As imagens recebidas pela repartição parlamentar mostram deteriorações visíveis na estrutura, o que compromete a segurança do tráfego no local.



"A ponte registra diariamente o trânsito de diversos veículos, inclusive caminhões de grande porte. Nas fotos que recebemos, dá pra verificar que existem madeiras soltando e a estrutura da sustentação apodrecendo. A situação atual coloca em risco motoristas, pedestres e todos os que dependem dessa via para se locomover. Precisamos agir antes que acidentes mais graves ocorram", destacou o deputado Delegado Lucas.



Além da ameaça à integridade física dos usuários, a precariedade da ponte sobre o rio Piripipi impacta diretamente o escoamento da produção agrícola do distrito de Colina Verde, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais.



Na indicação enviada ao estado, o deputado enfatizou a importância da via para a mobilidade da população da região e pediu celeridade na execução das obras de reparo. “Nossa atuação agora, junto ao estado, tem o objetivo de garantir a restauração da estrutura da ponte com brevidade, restabelecendo o tráfego seguro e contínuo no local”, finalizou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: WhatsApp| Reprodução