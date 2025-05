Tá na conta: Ezequiel Neiva assegura recurso para aquisição de camionete para Secretaria de Obras de Alto Alegre dos Parecis

O município de Alto Alegre dos Parecis será contemplado com a aquisição de uma camionete destinada à Secretaria Municipal de Obras, fruto do empenho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O valor de R$ 248.416,67 já foi repassado à Prefeitura para a compra do veículo.



O investimento tem como objetivo melhorar a qualidade no atendimento à população e garantir que os serviços públicos sejam entregues com mais agilidade e eficiência. A nova camionete será utilizada no apoio a obras e atividades da secretaria, ampliando a capacidade de resposta às demandas do município.



De acordo com o parlamentar, o investimento representa mais uma ação concreta de seu mandato voltada às necessidades de Alto Alegre dos Parecis. “A nova camionete será fundamental no apoio às obras e serviços urbanos, contribuindo diretamente para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Temos atuado em diversas frentes no município, e reforçar a Secretaria Municipal com um veículo era uma medida essencial para agilizar o atendimento das demandas locais”, destacou Ezequiel Neiva.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também fez questão de ressaltar a parceria com o prefeito Dena (União Brasil) e com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). “São parcerias que estabelecemos em prol da população, para que os investimentos possam chegar a quem tanto necessita. Por isso, nosso mandato é participativo e em favor de ações que contribuam com o bem-estar de cada cidadão”, completou.



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), a chegada da camionete representa mais agilidade na prestação de serviços essenciais à comunidade. “Este é um trabalho colaborativo, que fortalece as parcerias entre o poder público e a população. A aquisição do veículo garante à Prefeitura a infraestrutura necessária para atender de maneira mais eficiente às demandas do município”, afirmou.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO