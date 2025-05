O Agro em boas mãos: tecnologia na colheita do café transforma a rotina de produtores em Cacoal

Na Linha 11 da zona rural de Cacoal, há 35 quilômetros da cidade, o som da colheita do café ganhou um novo ritmo. A tradicional rotina de meses a fio sob o sol, colhendo grão em grão com as mãos calejadas, agora dá lugar à eficiência de uma recolhedora de café adquirida com recursos destinados pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD).



A Associação Novo Horizonte, que reúne 33 famílias produtoras, recebeu o equipamento há dois meses e já sente o impacto direto na produtividade e na vida das pessoas. "Antes, levávamos até dois meses para concluir a colheita. Agora, em uma semana está tudo pronto", conta Alexandre Ferreira Rosa, presidente da associação fundada em 2012.



A máquina realiza o trabalho equivalente a mil latões por dia, algo que, manualmente, não ultrapassava 50. Além de agilizar o processo, a recolhedora separa automaticamente folhas e galhos, que retornam ao solo como adubo, reduzindo também os custos com podas, que podem chegar a R$ 200 por diária.



Tecnologia que transforma vidas



O primeiro a testar a nova máquina foi Elizeu Fleger, pequeno produtor da Linha 10, com uma plantação de 3 mil pés de café. Em um dia chuvoso, ele ligou o equipamento e viu, em minutos, um serviço que antes demandava dias. "Agora posso descansar mais e cuidar de outras coisas na propriedade. Foi uma bênção", afirma Elizeu, casado e pai de três filhos, que também seguem seus passos no campo.



A colheita também revela o protagonismo feminino. Celenia Fleger, cunhada de Elizeu, emociona-se ao falar da mudança. “Sempre trabalhei na roça, desde pequena. Aos 17 anos, quando casei, já avisei ao meu marido que queria continuar na roça. Aqui, a gente vê o resultado do esforço. Em casa, você faz e tem que refazer. No campo, é diferente, e com essa máquina ficou ainda melhor”, diz, enquanto manuseia as lonas usadas para recolher os grãos.



Outro exemplo é Cleiton Strelo Sarter, de 28 anos. Produtor desde criança, agora espera o primeiro filho com a esposa e vê no equipamento uma chance de equilibrar vida e trabalho. “Vou ter mais tempo para a família. Antes era só a lida, agora é diferente, a gente consegue ver um futuro melhor”, afirma.



Escassez de mão de obra



Um dos maiores desafios enfrentados pelos cafeicultores da região é a falta de mão de obra para a colheita. Cada latão de café custa, em média, R$ 8 pagos ao colhedor, o que tornava o processo caro e demorado. Com a máquina adquirida pela emenda de R$ 250 mil, destinada pelo deputado Cássio Gois, esse custo foi drasticamente reduzido.



Para operar a recolhedora, os produtores colocam lonas entre os pés de café e, com uma pequena foice, cortam os galhos carregados de grãos. Em seguida, ligam a máquina, que recolhe o café, separando galhos e folhas que são reutilizados como adubo.



Com a colheita finalizada mais rápido, os sacos seguem direto para a associação, prontos para secagem, beneficiamento e posterior comercialização. “A colheita deixou de ser apenas trabalho pesado e passou a ser símbolo de esperança e crescimento para todos os produtores”, finaliza Alexandre Ferreira Rosa, presidente da associação.



Investimento no agro



De acordo com dados do gabinete do deputado, o valor de emendas destinadas ao agro em 2023 e 2024 somam R$ 5.224.007,12. O valor inclui as emendas de bancada e beneficiam produtores de Cacoal, Chupinguaia, Machadinho D’Oeste, Ministro Andreazza, Monte Negro, Nova Brasilândia D’Oeste, Rolim de Moura, São Felipe D’Oeste, Primavera de Rondônia, Novo Horizonte do Oeste, Parecis e São Miguel do Guaporé.

