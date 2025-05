Deputada Dra. Taíssa cobra providências urgentes sobre falhas na emissão de carteiras de identidade em Rondônia

Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) fez um apelo à Sesdec - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania sobre a grave situação enfrentada pela população para obter um documento básico: a carteira de identidade.



A parlamentar denunciou a baixa disponibilidade de vagas e a morosidade no atendimento, especialmente em regiões de fronteira como Guajará-Mirim e Nova Mamoré. “As pessoas estão desesperadas para atualizar seus documentos. Um serviço que deveria ser gratuito, rápido e de qualidade está longe de atender à necessidade da população”, destacou.



Segundo a deputada, o contrato vigente com a empresa responsável pela emissão do documento é insuficiente para a demanda. Mesmo com requerimentos e indicações já encaminhados ao governo, a situação permanece crítica. “Se o prestador de serviço contratado não está entregando, que se troque de empresa. Mas o povo precisa de assistência”, cobrou.



Dra. Taíssa também relatou que recebe diariamente mensagens de cidadãos frustrados com a dificuldade de conseguir agendamento e o longo tempo de espera, que pode ultrapassar horas. “Imagina quem precisa tirar um passaporte, quem vem da fronteira ou quem tem urgência para sair do estado. É inadmissível que o básico não esteja sendo feito”, criticou.



A deputada finalizou com um alerta: se nenhuma providência for tomada, novas medidas serão adotadas para garantir que os direitos dos rondonienses sejam respeitados.



Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar