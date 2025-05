Deputado Laerte Gomes solicita reformas de escolas municipais em Nova Brasilândia D’Oeste

Em propositura encaminhada à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), deputado estadual Laerte Gomes (PSD), requereu a celebração de termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste, com a finalidade de adotar providências administrativas e operacionais necessárias, para a execução de obras de infraestrutura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis e na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Carolina Dalla Costa.



A iniciativa do deputado atende às indicações apresentadas pela vereadora Ana Paula Cappelli (PSD) que apontou as necessidades da comunidade estudantil de Nova Brasilândia D’Oeste. No ofício encaminhado pela vereadora estão especificados os serviços necessários a serem realizados nas duas instituições de ensino do município.



Segundo a vereadora, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis precisa de reformas relacionadas à cobertura com estrutura metálica, piso; pintura e troca do forro. Já na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Carolina Dalla Costa, a vereadora solicitou a construção de banheiros e passarelas, troca do forro e da rede elétrica.



“Pedimos medidas urgentes nas duas situações, uma vez que precisamos atender as escolas e os alunos, ainda no decorrer do ano letivo em vigor, garantindo, dentre outros fatores, melhorias no ensino e na aprendizagem dos alunos dos ensinos fundamental e infantil de Nova Brasilândia”, definiu o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar