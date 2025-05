Deputado Alex Redano Solicita Recuperação Urgente da RO-420 Entre Buritis e Nova Mamoré

O deputado estadual Alex Redano apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, com extensão ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação urgente da RO-420, no trecho que liga os municípios de Buritis e Nova Mamoré.



Segundo o parlamentar, a rodovia se encontra em condições precárias, dificultando a mobilidade dos moradores e comprometendo o escoamento da produção rural, além de colocar em risco a segurança de quem precisa utilizar a via diariamente. A iniciativa atende a um pedido direto da população local, que vem enfrentando dificuldades crescentes no deslocamento, especialmente durante o período de chuvas.



“A situação da RO-420 é crítica e precisa de atenção imediata. São famílias, produtores rurais, alunos e pacientes que dependem dessa estrada para suas atividades diárias. Estamos pedindo providências ao Executivo e ao DER para garantir melhores condições de tráfego e segurança para todos”, destacou Redano.



A recuperação da estrada também visa fomentar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o transporte de mercadorias e promovendo a integração entre os municípios. A melhoria da infraestrutura é vista como uma medida essencial para o fortalecimento das atividades produtivas e a redução dos índices de acidentes no trecho.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO