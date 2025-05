Deputado Luís do Hospital leva carinho às mães de Jaru com o Projeto Amor de Mãe

Em celebração ao Dia das Mães, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, no último sábado (10), da segunda edição do Projeto Amor de Mãe, realizada no município de Jaru. Idealizado e promovido pelo parlamentar, o evento reuniu centenas de mães jaruenses em uma tarde marcada por homenagens, cuidado e reconhecimento.



A programação contou com sorteios de mais de 200 prêmios, além da oferta de serviços gratuitos, como maquiagem e corte de cabelo, e momentos emocionantes voltados à valorização da maternidade. Em um ambiente acolhedor e cuidadosamente preparado, o projeto proporcionou um verdadeiro “dia de rainha” às participantes, promovendo autoestima e bem-estar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“É emocionante ver tantas mães reunidas, sendo cuidadas, homenageadas e celebradas como merecem. Ver o sorriso de cada mãe presente me dá ainda mais força para seguir em frente. São momentos assim que mostram que vale a pena lutar por um trabalho que transforma vidas e leva dignidade para quem mais precisa”, afirmou o deputado.



O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a deputada federal Silvia Cristina; o prefeito de Jaru, Jeverson Lima; o vice-prefeito, Grécio Benedito; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Tatiane da Saúde; as vereadoras Sthella Almeida e Suhelen Fernanda; os vereadores Mestre Café e Josemar da 34; além do diretor da Aprosoja-RO, Marcelo Lucas.



A ação, que já se tornou tradicional no município, reforça o compromisso do deputado Luís do Hospital com a cidade, onde reside e concentra importantes iniciativas sociais ao longo de seu mandato.



“O apoio dos parceiros locais foi fundamental para o sucesso desta edição. É gratificante ver tanta gente unida por uma causa tão bonita”, destacou o deputado.



Texto: Diana Braga |Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar