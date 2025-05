Ieda Chaves anuncia a destinação de R$ 1 milhão para investimentos na saúde de Porto Velho

Na última terça-feira (13), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para atender o setor da saúde de Porto Velho. O benefício concretiza-se após a apresentação das necessidades pelo vereador Nilton Souza (PSDB), que, em suas fiscalizações, detectou a falta de insumos básicos e de medicamentos.



Em reunião, a parlamentar fez questão de reconhecer e parabenizar Souza pelo trabalho que vem realizando. “Sempre muito atento às demandas da população, e não poderia ser diferente em relação às necessidades da saúde. Quero dizer que Porto Velho sempre poderá contar comigo”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

De acordo com o representante da comunidade porto-velhense, durante acompanhamento das ações do Executivo Municipal, constatou em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) a escassez de itens essenciais. “Quando falo do básico, refiro-me a seringas, luvas e diversas outras necessidades essenciais para a saúde da mulher, por exemplo”, informou.



Por fim, o vereador agradeceu a sensibilidade de Ieda Chaves, motivo pelo qual a deputada confirmou a destinação do recurso, ciente da importância e da necessidade do povo que tanto precisa.

Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação