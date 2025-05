Deputado Alex Redano indica instalação de Totens de monitoramento em São Francisco de Guaporé

Em busca de fortalecer a segurança pública e oferecer mais proteção à população, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), solicitando a instalação de Totens de Monitoramento no município de São Francisco de Guaporé.



A medida, segundo o parlamentar, visa suprir a atual deficiência no sistema de videomonitoramento da cidade, que conta com um número limitado de câmeras, operadas atualmente pela Polícia Militar. “Recebemos informações de que o número de câmeras instaladas é insuficiente para garantir a vigilância efetiva, especialmente em bairros considerados mais vulneráveis”, destacou Redano.



Os Totens de Monitoramento, segundo o deputado, representam um avanço tecnológico importante para o reforço da segurança. “Esses equipamentos possuem câmeras com visão 360°, funcionam 24 horas por dia e contam com botão de emergência que conecta diretamente com o CIOP (Centro Integrado de Operações Policiais)”, explicou.



Além disso, os totens contam com funcionalidades como detecção automática de vandalismo, acionamento de sirene, sistema de comunicação direta com as autoridades de segurança e ainda a capacidade de veicular mensagens de áudio com campanhas educativas, o que amplia o seu alcance como ferramenta preventiva.



Para Redano, a iniciativa vai além da vigilância: “Estamos falando de um instrumento que oferece segurança, aproxima a população das forças de segurança e contribui com a prevenção de crimes. É uma ação necessária para proteger vidas e promover mais tranquilidade aos moradores de São Francisco de Guaporé”, afirmou.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO