Investimento de Ezequiel Neiva garante retroescavadeira para produtores rurais de Corumbiara

O distrito de Verde Seringal, em Corumbiara, recebeu um importante reforço para o desenvolvimento rural com a entrega de uma retroescavadeira à Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Verde Seringal. A aquisição do equipamento, no valor de quase R$ 500 mil, contou com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), e atende a uma solicitação do presidente da Câmara Municipal, vereador Solon (União Brasil).



A nova retroescavadeira será utilizada em diversas frentes de trabalho nas propriedades rurais da região, como a recuperação de estradas e pontes, construção de currais, instalação de manilhas, formação de aterros, além de outras melhorias essenciais para a infraestrutura local. “A entrega desse equipamento reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo rural e com a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo”, destacou o deputado Ezequiel



Neiva, que também já havia destinado uma carreta basculante para a comunidade. Para o presidente da Aproverde, Geraldin do Seringal, a chegada da máquina representa um importante avanço para o desenvolvimento da região. “Dentro das propriedades, essa máquina vai atender tanto os agricultores quanto as nossas principais demandas. Ela é fundamental os trabalhos a serem desenvolvidos no assentamento e em toda a região”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva atendeu o pedido do vereador Solon (Foto: Nilson Nascimento)



O vereador Solon enfatizou a importância da conquista para os produtores do distrito, situado a uma longa distância da sede do município. “É gratificante ver um sonho se tornando realidade. Essa retroescavadeira será fundamental para nossa agricultura e também para a piscicultura local. O trabalho do deputado Ezequiel Neiva tem feito a diferença para os produtores rurais do nosso município” afirmou Solon.



O prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira (União Brasil), agradeceu o empenho do deputado estadual em levar melhorias ao município. “Essa retroescavadeira vai transformar a vida de muitas famílias. É mais uma demonstração de compromisso com Corumbiara. A parceria com o deputado Ezequiel Neiva tem trazido resultados concretos para nossa população” ressaltou o prefeito.



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) destacou o compromisso do deputado estadual Ezequiel Neiva com o desenvolvimento rural e elogiou sua atuação na destinação de recursos para o campo. “Esta é mais uma conquista que reflete o trabalho conjunto do deputado Ezequiel Neiva com o Governo do Estado, por meio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), em prol do fortalecimento do homem do campo. Seguimos firmes nesse propósito de incentivar a produção rural e garantir mais investimentos para comunidades como o Verde Seringal, promovendo desenvolvimento e dignidade aos nossos produtores”, ressaltou Wiveslando Neiva.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar