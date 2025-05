Presidente Alex Redano indica instalação de Totens de Monitoramento em Cabixi

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando a instalação de Totens de Monitoramento no município de Cabixi, localizado na região sul do estado.



A proposta tem como objetivo ampliar o sistema de videomonitoramento na cidade, proporcionando mais segurança para os moradores e apoiando o trabalho das forças policiais.



“Os totens de monitoramento são ferramentas importantes de prevenção e combate à criminalidade. Eles funcionam como olhos eletrônicos, com câmeras de alta definição que monitoram em tempo real pontos estratégicos da cidade, auxiliando no patrulhamento e na identificação de suspeitos”, destacou Redano.



O parlamentar reforçou que a população de Cabixi tem manifestado preocupação com a segurança pública, e que a presença dos totens pode contribuir para inibir ações criminosas, além de garantir uma resposta mais rápida por parte da Polícia Militar e demais órgãos de segurança.



A indicação será encaminhada ao Poder Executivo e à Sesdec, para que seja avaliada a viabilidade técnica e orçamentária da instalação dos equipamentos no município.



“A segurança pública é uma prioridade. Nosso mandato está atento às demandas da população, e vamos seguir cobrando ações concretas que melhorem a qualidade de vida e a tranquilidade dos cidadãos rondonienses”, concluiu o deputado Alex Redano.



Texto Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO