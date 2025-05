Deputado Edevaldo Neves destina R$ 3 milhões em emendas para atender a Policial Penal

Em um marco histórico para a segurança pública de Rondônia, o deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) anunciou a destinação de R$ 3 milhões em emenda parlamentar para a Polícia Penal do Estado. Essa é a maior emenda já direcionada à categoria, com recursos que serão utilizados para a aquisição de novos uniformes e pistolas, fortalecendo a atuação dos profissionais que trabalham na linha de frente do sistema prisional.



A iniciativa foi construída em conjunto com o presidente eleito do Singeperon, Tiago Maia, e contou com o apoio decisivo do chefe da Casa Civil, Elias Rezende – que também é policial penal –, da diretora administrativa da Polícia Penal, Luana Hermínio, e do diretor-geral da instituição, Célio Luiz de Lima.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Segundo o parlamentar, a destinação é fruto de um trabalho sério, com diálogo e compromisso com a categoria. “Essa conquista é coletiva. Agradeço a cada liderança envolvida pela dedicação e empenho para que esse recurso chegasse onde é mais necessário”, afirmou Edevaldo.



O deputado também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio à proposta e por reconhecer a importância do investimento na segurança pública e na valorização dos servidores da Polícia Penal.



Com essa ação, Edevaldo reforça seu compromisso com os profissionais da segurança e com a população rondoniense. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso pela categoria e pela sociedade de Rondônia”, concluiu o parlamentar.



Texto: Alan Drumond I Jornalista Secom ALERO

Foto: Assessoria Parlamentar