Curso de defesa pessoal encerra programação das Mães Atípicas

A programação voltada para mães e outros familiares de pessoas com deficiência, que está sendo realizada em Cacoal, durante o mês de maio, encerra-se no próximo dia 21, com um curso de defesa pessoal, oferecido pelo 4º Batalhão de Polícia Militar. As atividades estão sendo realizadas, por meio da lei que criou a Semana Estadual da Mãe Atípica, de autoria do deputado estadual Cirone Deiró, (União Brasil). Nesta quarta-feira (14) serão oferecidas aulas de exercício funcional das 18h00 às 19h00, no Espaço Beira Rio e das 19h30 às 20h30, no Parque Sabiá.

As atividades estão sendo oferecidas por meio de parceria firmada entre o deputado Cirone Deiró e vereadores, a Uninassau, a Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC) e a Polícia Militar, além de outras instituições do município. Na próxima sexta-feira (16) serão oferecidas aulas de hidroginástica, no Country Club de Cacoal, nos horários das 17h30 às 18h30 e das 18h30 às 19h00 e no dia 21, o curso de defesa pessoal, no quartel da PM. Os interessados devem procurar o escritório do deputado, localizado no município.

A programação incluiu rodas de conversas, apresentações musicais, sorteio de brindes, workshop sobre nutrição, enfermagem e educação física, avaliação nutricional, bioimpedância e teste rápido, procedimentos de fisioterapia, odontologia e automaquiagem, testes de glicemia, tipagem sanguínea, aulas de hidroginástica e de exercício funcional, além de outras atrações. O projeto defende também, a oferta, pelo poder público, de forma continuada, de atividades que promovam a saúde física emental de mães e outros familiares de pessoas com deficiência.

Segundo Cirone Deiró, a iniciativa tem o objetivo de cuidar de quem cuida. “Tenho empenhado esforços para criar uma rede de apoio para as famílias de pessoas com deficiência, para que elas recebam o atendimento que precisam”, disse o deputado.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar