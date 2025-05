Investimento para o Campo: Deputado Alan Queiroz destina R$ 70 mil para aquisição de Implementos Agrícolas em Alvorada do Oeste

O município de Alvorada do Oeste foi contemplado com o repasse de R$ 70 mil destinados à Associação Aprozero, por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). A pedido do vereador Adão Moura, o valor será utilizado para a aquisição de implementos agrícolas, reforçando a infraestrutura das atividades rurais da região.



A destinação dos recursos representa um importante passo para fortalecer a agricultura familiar, que é a base econômica de muitos produtores do município. A aquisição dos equipamentos vai possibilitar maior produtividade, redução de custos e melhores condições de trabalho no campo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da comunidade rural.



Segundo o parlamentar, os investimentos para o campo são extremamente importantes para vários setores do estado de Rondônia. “O nosso compromisso é com quem trabalha e produz no campo. Atender essa solicitação do vereador Adão Moura é garantir mais dignidade e apoio aos produtores que movimentam a economia local. Investir na agricultura é investir no futuro de Rondônia, o que beneficia vários setores do nosso estado”, destacou o deputado Alan Queiroz.



A destinação do recurso reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o fortalecimento do setor produtivo e o desenvolvimento dos municípios do interior de Rondônia. A parceria entre o parlamentar e as lideranças locais, como o vereador Adão Moura, demonstra que o trabalho conjunto é essencial para levar mais estrutura e melhores condições de vida aos produtores rurais do estado.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Frank Nery | Assessoria Parlamentar