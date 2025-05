O Agro em boas mãos: produção de café dobra e realiza sonhos em Nova Brasilândia do Oeste

Uma história de coragem, força, luta, resiliência e muita, mas muito mesmo, fé! Essa é a saga da família do agricultor Hermes Rodrigues de Assunção, que faz parte da Associação de Produtores Rurais da Linha 130, no Km 13, da Zona Rural do município de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia.



“Minha família veio do Paraná, em 1987, e quando chegamos aqui era só mata. Tivemos que morar em barracas por muitos anos. Meus pais morreram e eu e meus irmãos ficamos juntos nessa terra. Hoje nós evoluímos a tal ponto que a minha filha estuda medicina em Cacoal”, disse orgulhoso.



Foto: Reprodução/ALE-RO Hermes Rodrigues disse que com o café conseguiu que a filha fosse estudar medicina em Cacoal.(Foto: Thyago Lorentz)



Mas essa evolução ocorreu a partir do momento em que os agricultores da região se uniram na associação há cerca de 20 anos. O grupo é formado por 32 produtores que têm no café a principal fonte de renda e que trabalham no sistema de agricultura familiar. Ao todo são 17 lavouras de café de tamanhos variados.



Produção



Foi a associação desses produtores que recebeu uma emenda de R$ 150.000,00, vinda da deputada Iêda Chaves (União Brasil). Com esse valor foi possível a compra de um trator agrícola, um pulverizador atomizador, um distribuidor semeador e um guincho agrícola.



“Esses equipamentos facilitaram demais para nós, as nossas tarefas. O trator chegou na hora certa e facilitou o trabalho para jogar inseticida, puxar o pano para a colheita que começamos em abril e terminaremos no final de maio”, disse Hermes.





Foto: Reprodução/ALE-RO Trator tem sido fundamental para ajudar no cultivo de café.(Foto: Thyago Lorentz)



Olhar para o interior



Ele afirmou também que para esse ano a previsão é que sejam colhidas 120 mil sacas de café entre os associados. Mas, para 2026, estamos prevendo que vamos chegar a 240 mil pés de café. O produtor explicou que a cada mil pés de café, são colhidas uma média de 30 a 35 sacas do grão.



Hermes observa que o aumento da produção se dará, graças aos maquinários que foram comprados com a emenda da deputada Iêda Chaves. A substituição das mãos pelos equipamentos proporcionou aos produtores da Associação de Produtores Rurais da Linha 130, atingir índices de produtividades nunca alcançados na região.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A expectativa entre os produtores é que a produção dobre para 240 mil sacas em 2026.(Foto: Thyago Lorentz)



“Antes do maquinário, demorávamos 60 dias para colher o café. Hoje, o tempo caiu pela metade mesmo aumentando o número de produtores. A deputada Iêda está tendo um olhar para o interior. É difícil um parlamentar de Porto Velho fazer isso! Acompanho ela e o marido (Hildon Chaves) dela nas redes sociais. Mas também o trabalho da Emater foi fundamental para que nós desenvolvêssemos a nossa lavoura. Nosso sonho é adquirir mais um trator e um drone”, finalizou.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “O Agro em boas mãos” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “RO é Agro”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.





Texto: Ivanilson Tolentino | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO