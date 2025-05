Com atuação de Ismael Crispin, avança proposta que garante porte de arma a agentes de criminalística em serviço

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (13), o deputado Ismael Crispin (MDB) apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 131/2025, de autoria do Poder Executivo, que trata da concessão de porte funcional de arma de fogo aos agentes de criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) do Estado de Rondônia, exclusivamente durante o exercício de suas funções.



A proposta atende a uma reivindicação histórica da categoria e representa um importante avanço para garantir mais segurança aos profissionais que atuam diretamente em locais de crime. “Enquanto o perito estava armado, o agente de criminalística tinha apenas uma prancheta e uma caneta para exercer sua função em locais de alto risco”, destacou o parlamentar.



Ismael Crispin enfatizou que essa conquista é fruto de uma construção coletiva com o Sindicato dos Peritos Criminalísticos do Estado de Rondônia (SINPEC-RO), representado pelo presidente Dr. Aelson Nogueira e pelo agente Barnabé, com quem percorreu diversas regionais do estado para ouvir os profissionais da área. “Demos voz a essa pauta por meio de uma indicação oficial ao governador Marcos Rocha, reforçando a necessidade e urgência desse reconhecimento. O Executivo acolheu a proposta, deu os encaminhamentos técnicos e agora temos esse projeto tramitando na Assembleia”, explicou.



Na indicação, o parlamentar justificou que os agentes de criminalística exercem atividades de alta complexidade e risco, como coleta de vestígios, preservação de locais de crime e manipulação de provas, o que torna essencial o porte de arma para sua segurança durante o serviço.



A medida representa não apenas uma conquista da categoria, mas também o fortalecimento da perícia criminal como pilar da segurança pública em Rondônia. “Seguimos firmes, fazendo justiça e valorizando quem está na linha de frente da elucidação dos crimes no nosso estado”, finalizou Ismael Crispin.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO