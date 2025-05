Ieda Chaves divulga Lei e campanha “Maio Laranja” em palestra lúdica para estudantes

Integrante das atividades alusivas à campanha “Maio Laranja”, uma palestra importante e necessária foi realizada na Escola Santa Marcelina Marcelo Candia, localizada na BR-364, km 17, na zona rural de Porto Velho, nesta terça-feira (13). A ação, que reuniu cerca de 600 estudantes de séries diversas, ocorreu de forma leve, clara, lúdica e segura sobre os direitos, os cuidados que devemos ter e como buscar ajuda. A palestra aconteceu após uma parceria da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) com a direção da unidade de ensino.



Durante a conversa com os estudantes, ela informou que, através da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), foi possível elaborar e aprovar a Lei nº 6.014, de 25 de abril de 2025, que estabelece a Campanha "Maio Laranja", voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“A Lei foi criada para proteger vocês, as crianças, de pessoas más, que querem fazer alguma coisa que não pode ser feita. E com essa lei agora, todos os adultos são obrigados a divulgar, a mostrar, a falar o que não pode ser feito e o que pode ser feito para evitar que crimes aconteçam. E é isso que a gente quer divulgar e levar para todo o estado: essa lei, essa conscientização”, disse.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Ieda Chaves acrescentou ainda que “os adultos sabem o que pode e o que não pode, mas, às vezes, as crianças pequenininhas ainda não sabem. Em maio, a gente está usando como um símbolo, porque já existe uma lei federal, inclusive, e a gente tem agora uma lei estadual que obriga o estado de Rondônia a divulgar amplamente toda e qualquer ação de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes”.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Resultados



Segundo a diretora da Escola, Irmã Maria de Lourdes Javaro, o trabalho que a equipe da deputada estadual vem desenvolvendo é necessário e já há resultados visíveis. “Detectamos muitos casos de crianças que estavam sendo abusadas, molestadas, e as crianças vieram falar para a gente. Isso é muito importante, pois ajuda a criança a ter coragem de procurar a escola e dizer: ‘Eu preciso falar com a tia’, na busca por ajuda”, falou.



Parceiros



A palestra foi proferida pela psicopedagoga Patrícia Cabreira Lobo, com o apoio de voluntários do grupo social Heróis da Madrugada (Mulher-Maravilha e Super-Homem), sendo Evelin Caroline e Jeferson Alves, além da personagem Chiquinha, interpretada pela voluntária Gabriela Melgar.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação