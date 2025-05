Deputados e senadores brasileiros lamentam morte de Mujica

Deputados e senadores de esquerda lamentaram a morte do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica nesta terça-feira (13). Mujica, que lutava contra um câncer no esôfago desde abril do ano passado, faleceu aos 89 anos.

Na opinião do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), o ex-presidente uruguaio foi uma pessoa exemplar e inigualável.

"Hoje o mundo se despede de alguém inigualável. Um exemplo de homem simples, do povo, filho de uma vendedora de flores e que se tornou um dos maiores líderes de esquerda como presidente do Uruguai. Hoje o mundo se despede do grande Pepe Mujica, um ex-guerrilheiro e símbolo da esquerda na América Latina. Vá em paz, querido amigo. O seu legado é eterno”, escreveu em uma rede social .

A líder da federação PSOL-Rede, Talíria Petroni (RJ), manifestou seu pesar comentando sobre a humildade e militância do líder operário.

“Adeus Pepe Mujica. Você foi um grande exemplo. De coragem, quando guerrilheiro. De visão de longo alcance, quando presidente. De humildade, como militante. Sua contribuição fica pra sempre. Que possamos fazer da América Latina e do mundo lugares que honrem tua memória. Mujica presente! Hoje e sempre!”, disse .

Já o líder da federação PT-PcdoB-PV na casa, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que Mujica foi um exemplo de líder político que fez política com simplicidade, coerência e compromisso.

“Pepe Mujica nos deixou, mas seu exemplo permanece. Um líder que provou ao mundo que é possível fazer política com simplicidade, coerência e compromisso com os que mais precisam. Como ele disse: os homens passam, as causam permanecem. Mujica foi gigante por suas ideias e por sua entrega ao povo. Seguiremos sua luta por um mundo mais justo, igualitário e sustentável. Descanse em paz, Pepe!”, afirmou .

O líder do PDT, Mário Heringer (MG) classificou Mujica como um ser humano excepcional.

“Lá se vai mais um dos grandes homens. Ensinou pelo exemplo e conquistou respeitabilidade mundial por ser um ser humano excepcional. Descanse em paz Pepe!”, escreveu .

O líder do PSB, Pedro Campos (PE) ressaltou o trabalho de Mujica em busca de justiça social. “Pepe Mujica nos deixou, mas sua trajetória como líder político, ex-presidente e defensor incansável da justiça social e da simplicidade seguirá nos inspirando. Obrigado por tantos ensinamentos, Mujica!”, disse .

Senadores

Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) ocupou a tribuna do Senado para dizer que Mujica revelou um compromisso “radical com os valores da democracia” e com a “construção de uma sociedade justa e generosa”.

“Se tem algumas características de Mujica que eu acho que devem nos inspirar sempre, uma, em especial, é a forma como ele se comportou e conduziu a vida e se conduziu diante da vida e diante dos seus patrícios, sempre com radical compromisso com a ética, com uma fé inabalável nos sonhos que sustentava e com uma humildade indescritível”, discursou.

Randolfe disse ainda que Mujica apresentou, com seus gestos, uma perspectiva diferente de se encarar e de se ver o mundo.



“Uma das frases mais formidáveis de Mujica diz que a vida é uma bela aventura e, ao mesmo tempo, um grande milagre. Ele conseguiu viver essa aventura com generosidade e com os princípios dos exemplos. Mujica inspira todos nós, não somente pelas suas palavras e pelas suas frases e pelas suas poesias. Inspirará sempre todos nós pelo exemplo e, como diz a frase bíblica, palavras, às vezes, somente convencem. É o exemplo que sempre arrasta”, afirmou.

O senador Chico Portinho (PSB-RR), que presidia os trabalhos, também se manifestou e leu um comunicado do Senado, classificando a morte de Mujica como lamentável. Portinho destacou a trajetória política do ex-presidente uruguaio, que foi líder revolucionário, ex-preso político, fazendeiro, Ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca, ocupou o cargo de Presidente do Uruguai, de 2010 a 2015 e também foi senador.

“Antes de se tornar político de destaque, Mujica foi um guerrilheiro e membro do movimento dos Tupamaros, que lutou contra o regime militar uruguaio. Depois de ser preso e encarcerado por vários anos, ele se tornou um político e desempenhou papéis importantes no Governo uruguaio, inclusive chegando à Presidência da República uruguaia”, relembrou. “Mujica ficou conhecido por sua vida simples, seu estilo de vida rural e suas ideias políticas de esquerda, que incluem a defesa da justiça social, da igualdade e do ambientalismo. Ele é um dos políticos mais populares do Uruguai e, por que não dizer, da América Latina no seu tempo e é amplamente respeitado pela sua honestidade e integridade”, completou.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), chamou Mijica de uma das consciências mais lúcidas da América Latina.

“Com imenso pesar recebo a notícia da morte de José “Pepe” Mujica, uma das consciências mais lúcidas e generosas da América Latina. Sua trajetória de luta, pautada na resistência e humildade deixa um legado que transcende fronteiras. Mujica nos ensinou que a política pode e deve ser um ato de serviço. Meus sentimentos ao povo uruguaio, à sua companheira Lucía e a todos que hoje choram essa perda imensa”, lamentou.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) também manifestou seu pesar, afirmando que recebeu com tristeza a notícia.

“Com profunda tristeza, recebo a notícia da morte de Pepe Mujica. Um homem que marcou a história com sua coragem, sua simplicidade e seu compromisso inabalável com a justiça social. Ele ensinou ao mundo que é possível fazer política com humildade e dignidade”, disse a senadora .