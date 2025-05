O Agro em boas mãos: investimento parlamentar fortalece a produção rural em Urupá

Preparar a terra, semear as sementes e acompanhar o crescimento do milho: esse é o ciclo que enche de orgulho os produtores de Urupá. À medida que a lavoura se desenvolve, o trabalho árduo se transforma em esperança de uma boa colheita. O milho, uma das principais culturas agrícolas de Rondônia, tem sido fortalecido também por meio de ações parlamentares, que visam apoiar e incentivar a produção rural no estado.



O jovem Kailan Silva Simplício, de 21 anos, observa satisfeito a plantação de milho, que ocupa mais de 7 hectares e será destinada tanto para grãos quanto para silagem - um alimento para animais, especialmente bovinos, obtido por meio da fermentação anaeróbica de forragens. Esse processo de conservação permite armazenar e fornecer alimento de qualidade, mesmo em épocas de escassez de pastagem.



Simplício é um dos produtores que utilizam os implementos agrícolas da Associação dos Produtores Rurais Boa Sorte (Aprubase), beneficiada com maquinários adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Laerte Gomes (PSD). Segundo informações do gabinete, foram destinados cerca de R$ 500 mil. “Os equipamentos ajudam muito no nosso trabalho e na nossa produção”, destacou.



Entre os implementos recebidos estão um pulverizador, uma ensiladeira (que corta o milho verde para silagem), uma carreta basculante e um foguetinho (colhedora de milho seco). A presidente da associação, Ana Paula de Oliveira, de 42 anos, ressaltou que os equipamentos contribuem tanto para a quantidade quanto para a qualidade da colheita.

Foto: Reprodução/ALE-RO Associação recebeu maquinários por meio de emenda parlamentar (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)

O tesoureiro da Aprubase, Jozias Lemos de Barros Filho, de 52 anos, falou sobre a economia de tempo proporcionada pelas máquinas. “O que antes fazia em uma semana, agora conseguimos fazer em um dia. Seria impossível para os produtores comprarem esses maquinários, por falta de recursos. Eles têm nos ajudado muito”, enfatizou.



Atualmente, a Aprubase conta com 54 sócios, mas também atende a não-sócios. Além de milho, a região produz gado, feijão, café e cacau. Segundo o governo, o milho está entre as principais produções de Rondônia. O estado ocupa o 3º lugar como maior produtor de milho e soja na região Norte e é o 14º maior produtor do Brasil.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

Foto: Reprodução/ALE-RO Sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Priscila Melgar e Antônio Lucas | Secom ALE/RO