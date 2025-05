Alvorada do Oeste se aproxima de uma nova era com Estação de Tratamento de Água em fase final de construção, com apoio do deputado Luizinho Goebel

Com o compromisso de levar mais dignidade e qualidade de vida à população, o Deputado Estadual Luizinho Goebel anunciou nesta semana a reta final das obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) em Alvorada do Oeste. O projeto, aguardado há anos pelos moradores, representa um marco no desenvolvimento do município e na garantia do acesso à água potável.



A construção da ETA só está sendo possível graças a uma união de esforços entre o mandato do deputado Luizinho Goebel, a Prefeitura de Alvorada do Oeste e o Governo de Rondônia. A nova estrutura será moderna, contará com maior capacidade de tratamento e fornecerá abastecimento regular e seguro para toda a população.



“Estamos muito felizes em ver esse sonho se tornando realidade. Sabemos das dificuldades enfrentadas por muitas famílias que ainda não têm acesso à água tratada. Essa obra é uma conquista coletiva, feita com diálogo, trabalho e parcerias firmes entre os poderes”, destacou Luizinho Goebel.



O parlamentar também agradeceu o apoio do Governo de Rondônia e ressaltou o protagonismo da população. “A confiança do povo de Alvorada do Oeste nos motiva a continuar trabalhando. Esta é uma obra que traz saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para todos.”



A previsão é de que a ETA entre em operação em breve, representando um avanço histórico para o saneamento básico do município. Para Luizinho Goebel, este é apenas mais um passo dentro de uma série de ações que visam melhorar a infraestrutura dos municípios rondonienses.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar