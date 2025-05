Deputado Ezequiel Neiva vistoria obra de recuperação da Linha 29-B, em Nova Mamoré

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou uma vistoria nas obras de recuperação da Linha 29-B, no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré. A intervenção está sendo executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), atendendo a um pedido do parlamentar, com apoio do diretor do órgão, Eder André Fernandes, e do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil).



A obra contempla o patrolamento e encascalhamento da via, fundamental para o escoamento da produção agrícola da região. Ezequiel Neiva agradeceu o empenho do Executivo Estadual em atender à demanda. “Um agradecimento especial ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que determinou que o DER pudesse realizar esse serviço, beneficiando diretamente os produtores rurais da região. Este é mais uma ação que consolida o trabalho realizado durante nosso mandato, contribuindo com a qualidade e o bem-estar da população”, destacou o deputado.



Moradores e produtores rurais do distrito tem comemorado os avanços. O produtor Angelino Nogueira ressaltou os benefícios já percebidos após a intervenção. “Melhorou a qualidade das nossas estradas, a ponte sobre o rio Azul, e também as curvas que antes eram muito apertadas. A estrada não tinha condições de trafegar, e hoje está completamente recuperada graças ao trabalho do deputado em parceria com o DER”, frisou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva tem atuado em favor da trafegabilidade no distrito de Nova Dimensão (Foto: Alexandre Almeida)



Outro produtor rural, Valdivino Gregório da Silva, destacou o impacto positivo das obras na vida dos moradores da região: “A melhoria foi total. Antes, levávamos cerca de uma hora e meia para percorrer o trajeto; hoje, fazemos em pouco mais de 20 minutos. O deputado tem demonstrado um grande compromisso com nossa comunidade — é visto por muitos como um verdadeiro padrinho, ou até mesmo como um pai da nossa região”, afirmou.



Os vereadores do município também destacaram a importância da atuação do deputado Ezequiel Neiva. Jair da 29 (PL) elogiou a articulação entre as diferentes esferas de governo. "Essa recuperação é fruto de um bom alinhamento entre o prefeito Marcélio Brasileiro, nossos vereadores e o Governo do Estado, mas sobretudo do nosso deputado, que tem se dedicado com firmeza à Linha 29-B", destacou.



Já o vereador Adalto (União Brasil) reforçou a importância das melhorias para a comunidade. "A retirada das curvas perigosas e a recuperação da estrada eram um sonho antigo da população. Agradecemos ao governador, ao DER e, em especial, ao deputado Ezequiel Neiva pela recuperação da estrada", disse.



Durante a vistoria, o deputado Ezequiel Neiva também confirmou que o governador Marcos Rocha encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de operação de crédito para facilitar o asfaltamento de trechos da RO-420, importante via de acesso da região. “A Assembleia aprovou essa operação e o governador já está autorizado a dar andamento. Esse é mais um passo importante para o desenvolvimento de nossa infraestrutura e para garantir dignidade aos moradores do distrito de Nova Dimensão e entorno”, concluiu o deputado.



Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO